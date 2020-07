Dice que el ayuntamiento de Coatepec la despidió sin justificación

XALAPA, Ver.- María de la Luz Hernández Jiménez, vecina de esta capital, se manifestó en la plaza Lerdo de esta capital para exigir al ayuntamiento de Coatepec le regrese su trabajo.

Precisó que durante 11 años prestó sus servicios en el campo deportivo "Adolfo López Mateos", donde cobraba las entradas, y que durante septiembre de 2019 fue despedida, según ella, sin motivo.

Desde ese entonces, abundó, se le ha dificultado encontrar trabajo y actualmente a causa de la cuarentena por coronavirus la situación empeoró, pues ya no tiene para los gastos del hogar, ni para la compra de sus medicamentos.

También sostuvo que, según ella, en el ayuntamiento de Coatepec hay "aviadores", que absorben el recurso que debería entregarse solamente a quienes se lo ganan con trabajo.

Además, dijo que el alcalde de ese municipio, Luis Enrique Fernández Peredo, se ha negado a escucharla y que incluso en una ocasión la hizo correr atrás de su automóvil con tal de evitarla.

Dijo estar desesperada y que por ello decidió plantarse en la plaza Lerdo para pedir el apoyo del Gobierno de Veracruz.

Señaló que buscó el respaldo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin que a la fecha le hayan dado alguna respuesta.

No he tenido más camino que la protesta para pedir al gobernador su intervención, para que me devuelvan el trabajo, porque mi familia y yo estamos al borde de la desesperación y de la lucura, pues ya no tenemos comida, no tenemos dinero para pagar el agua y la luz

exhibió por medio de una pancarta

La mujer fue atendida por personal de la Dirección General de Política Regional, que luego de escucharla le pidió esperar algunos días mientras se realizan las gestiones necesarias para satisfacer sus demandas.