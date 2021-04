Dicen en colonias de Xalapa: Dulce Méndez de la Luz, mujer de resultados

Xalapa, Ver.- Dulce Méndez de la Luz Dauzón, candidata a diputada por el Distrito X de Xalapa por el partido Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que busca defender desde San Lázaro la operación de las estancias infantiles que benefician no solo a los menores sino también a sus madres y padres para que puedan continuar con sus estudios o trabajar por un sustento. “Es muy triste ver, en distintas colonias de Xalapa, a madres menores de edad con bebés en brazos. Legislaremos por reglas claras para que las estancias operen”, indicó.

En entrevista para Diario de Xalapa, expuso que tiene la intención de reivindicar el papel de los diputados federales y darle seguimiento a los temas legislativos en torno a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres que ya ha venido trabajando desde hace tres años.

Señaló que ahora que busca el voto de los xalapeños, puede llegar ante ellos y mirarlos a los ojos, pues sabe que ha cumplido y que incluso hay mucha gente que le dice: eres mujer de resultados.

A unos días del arranque formal de campaña, la diputada federal con licencia indicó que ya ha tenido la oportunidad de reunirse con xalapeñas y xalapeños, quienes le han expresado su molestia porque tras lograr el voto, congresistas no vuelven a sus distritos a ver las necesidades de sus representados. No obstante, destacó que en su caso la gestión con la población de las zonas vulnerables de Xalapa ha sido un eje de su periodo como diputada federal, por lo que puede “ver a los ojos” a la ciudadanía y entregarle resultados.

“Hemos tenido buen recibimiento y buena aceptación porque la gente recuerda lo que se ha hecho durante estos tres años de gestión. Les he explicado que, desde que empecé la legislatura, mes con mes he ido cambiando la campaña de apoyo de acuerdo a lo que ellos me han ido pidiendo”, dijo.

Di a conocer que, a pesar de las limitaciones que se han establecido en las campañas por el Covid-19, ha tenido oportunidad de caminar por varias colonias ya sea casa por casa o en reuniones muy pequeñas al aire libre. Ahí les ha explicado a sus representados qué es lo que tiene que hacer un diputado federal. “Me hacen muchas peticiones que no corresponden a una diputada federal, pero tomamos nota, y les explico que lo que puedo hacer es tener una reunión con el alcalde o cuando tengamos a nuestro candidato en campaña llevarlo, porque sí hay una necesidad brutal en los puntos que hemos visto”, lamentó.

Legislar a favor de las mujeres, menores y personas con discapacidad

"Con la tranquilidad de decirles a los xalapeños que yo sí trabajé y yo sí legislé, señala Méndez de la Luz Dauzón, ofrezco continuar trabajando en beneficio de las familias xalapeñas defendiendo con seriedad, honestidad y firme compromiso lo que por derecho les corresponde para mejorar su calidad de vida".

Dio a conocer que buscará trabajar a favor de los grupos vulnerables de la población, así como legislar para que niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores puedan hacer pleno disfrute de sus derechos.

De ser favorecida con el voto, indicó que otro eje de su trabajo legislativo será la atención de las mujeres desde varios puntos. El primero, la defensa del presupuesto para prevenir y atender la violencia de género, pero también mejorar las políticas de prevención, diagnóstico y atención del cáncer de mama.

La xalapeña, hija de un político y una empresaria, destacó que otro punto fundamental a atender desde el Congreso federal es crear las condiciones necesarias para que las y los jóvenes puedan acceder a su primer empleo, además de la inclusión laboral para las personas con discapacidad. Para esto, añadió, es fundamental que se mantengan en operación las estancias infantiles.

“Hay muchos pendientes legislativos en esos momentos, temas que tienen que ver con la niñez, personas con discapacidad y las mujeres, estas son mis banderas. Atender la violencia intrafamiliar y de género o el embarazo en la adolescencia. Hay mucho que hacer con sentencias que da la corte y que nosotros tenemos que legislar o promover leyes nuevas, tenemos una lista de lo que nos falta pero la verdad es que no alcanza el tiempo”, precisó.

Dulce Méndez de la Luz Dauzón, candidata a diputada por el Distrito X de Xalapa por el partido Movimiento Ciudadano/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Tres años de resultados

Respecto a lo logrado durante este primer periodo como diputada federal, Méndez de la Luz Dauzón precisó que uno de sus primeros logros legislativos es la reforma constitucional para que las niñas y niños de la primera infancia tengan garantizado su derecho a la educación inicial, lo que se reflejará en beneficio de ellos y sus familias, ya que la formación de los primeros tres años de la vida es fundamental en el desarrollo.

Además, dijo, logró impulsar la Reforma a la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad para que juzgadores y autoridades administrativas se dirijan a estas personas con formatos de fácil comprensión y lectura mediante los cuales se explique de forma sencilla y clara el contenido de las determinaciones.

La candidata por el Distrito de Xalapa X dio a conocer que también promovió una reforma para que las personas con discapacidad tengan garantizado su derecho a la educación en escuelas ordinarias y de ser necesario utilizar la educación especial para su inclusión y desarrollo individual.

“He luchado mucho por los derechos de las personas con discapacidad y porque tengamos una sociedad incluyente; logré la educación inclusiva y que no se separe a los niños que tienen alguna discapacidad del resto de los demás, porque si desde pequeños les enseñamos que son diferentes, nunca vamos a tener una sociedad incluyente”, señaló.

Dulce Méndez de la Luz Dauzón, candidata a diputada por el Distrito X de Xalapa por el partido Movimiento Ciudadano/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Además puntualizó que logró promover dos puntos de acuerdo para atender contingencias en la entidad, mismos que fueron aprobados por unanimidad. El primero, el relativo a los incendios en el municipio de Las Vigas que la junta de coordinación política hizo suya y salió por 477 votos, y el segundo la atención a las inundaciones de Los Tuxtlas en el año 2019.

Otro de los avances logrados, dijo, fue la atención a la emergencia sanitaria del dengue en la entidad y en el país, este punto fue impulsado por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y llevado por la Junta de Coordinación Política como propio. “Fue muy grato para mí que fui la primera que lo propuso y era cuando el dengue estaba atacando de manera terrible”, expuso.

Finalmente, la candidata de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a las y los xalapeños a respaldar con el voto su trabajo desde la Legislatura federal, a fin de permitirle seguir trabajando en favor de quienes más lo necesitan. “A mí lo que me da tranquilidad es que sí me han visto. No lo estoy haciendo porque sean tiempos electorales sino porque es algo que me nace, porque siempre me ha gustado el trabajo social y es una de mis obligaciones como legisladora”, concluyó.