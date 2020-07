Dicen jarochos que han olvidado tacos y picadas, que comen mejor

Veracruz, Ver.- La pandemia de Covid-19 provocó que jarochos y boqueños cambiaran sus hábitos alimenticios para comer cada vez más sano, reforzar el consumo de vitaminas e incluso poner en orden sus horarios en cada comida.

La emergencia sanitaria causó que incluso algunos de ellos optaran por fortalecer la sanidad en la forma en la que se elaboran los alimentos o hicieran uso de suplementos para reforzar su sistema inmunológico.

Además, diversos testimonios afirman que comer fuera de casa, en la vía pública, dejó de ser una alternativa.

La señora Gloria Valenzuela Soto, de 71 años de edad, dijo que desde el inicio de la pandemia en su hogar se optó por mejorar el consumo de vegetales y comidas sanas.

Señaló que al mismo tiempo se reforzó el consumo de cítricos para mejorar su sistema inmunológico, todo lo anterior sin gastar más del dinero que antes de la pandemia destinaba para la alimentación familiar.

“Me he estado alimentando bien, consumo muchos cítricos, tomo mucho jugo, como cosas que nutren y que no engordan, gracias a Dios la he llevado con la sana distancia, cubreboca y todas las medidas que se requieran (…) Siento que mi dieta ha mejorado porque uno pone el dedo en el reglón cuando algo le interesa”, dijo.

Ruben Navarrete opinó que la pandemia de Covid-19 dejó como positivo una mejoría en los hábitos alimenticios de los veracruzanos, ya que parte de las afectaciones en las personas que han padecido es por la mala alimentación.

En su caso, señaló que su familia dejó de consumir grasas y alimentos procesados para mejorar la ingesta de comida sana.

“En la parte alimenticia he modificado la hora de los desayunos, comida y cena, en el aspecto de comer más sano, consumir un poco más de cítricos y hacer las compras en lugares más cercanos.

“Estoy reforzando el sistema de defensa, el sistema linfático, comiendo más vegetales, más ensaladas, menos carnes, menos grasas", dijo.

Edith Hernández señaló que antes de la pandemia en su casa ya se tenían hábitos alimenticios sanos, por lo que no ha sido difícil mantener este tipo de alimentos en su casa, la única complicación ha sido en las actividades físicas al aire libre.

“Con más higiene, más seguridad para poder comer, antes era todo al campo libre, en la calle, pero ahora toda la comida es en casa. De por sí como muchas verduras, ahora como más, mis hábitos alimenticios siempre han sido sanos”, rerfirió.

El señor Domingo Montoya también afirma que antes de la pandemia acostumbraba a comer sano, nunca comía en la calle y siempre llegaba a la hora de las comidas de manera adecuada.

Pero ahora por la pandemia estos hábitos mejoraron con la ingesta de suplementos vitamínicos y cítricos.

“Siempre he comido en mi casa y más ahora, por el hecho de la limpieza y de comer sano (…) Ahora un poquito más de vitamina C, mucha agua de limón, para cualquier cosa, hasta ahorita estamos bien.

Ruth Belén, enfermera y quien vive de cerca los estragos de la pandemia, señaló que uno de los aspectos que más cambiaron en su alimentación es la higiene. Señaló que los manejos de los alimentos ahora requieren más limpieza, por lo que adicional a las medidas que toma para evitar contagios en su casa, se implementan medidas estrictas para la elaboración de comida sana.