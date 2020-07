Dictan prisión preventiva justificada al exdiputado Erik “N”; lo acusan de abuso de autoridad

El exdiputado local, Erik “N”, fue detenido este viernes en el Juzgado de Pacho Viejo, donde se presentó a la audiencia inicial para enfrentar los cargos que se le siguen por los presuntos delitos de abuso de autoridad o abandono del ejercicio público, desobediencia y resistencia de particulares.

Durante la audiencia se le dictó prisión preventiva justificada y su grupo de defensa solicitó el término de 144 horas para el análisis y seguimiento del caso, por lo que el proceso ante el juez continuará el jueves próximo.

El grupo de abogados del exlegislador, señaló que su detención es por asuntos mediáticos y políticos, ya que los delitos que se le persiguen no son graves y por tanto podía seguir su proceso en libertad.

“Seguimos confiando en las autoridades, viene el seguimiento de la audiencia, será la próxima semana, el día jueves y esperemos que todo salga favorable. No es lo grave de los delitos, es un asunto mediático, político por el desatinado comentario que hizo (contra la Fiscal)”, dijeron.

Asimismo, dieron a conocer que se solicitó que su defendido continuara el proceso en libertad, dado que padece de presión arterial y es diabético, por lo que se encuentra en uno de los sectores vulnerables que pudiera ser mayormente afectado en caso de contagiarse de Covid-19.

Sin embargo, la juez determinó que la prisión preventiva era necesaria durante el término que se solicitó para la conclusión de la audiencia.

El pasado 16 de julio y tras cuatro meses de haber sido desaforado, el exdiputado reapareció para ofrecer una disculpa pública a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y señalar que estaba dispuesto a enfrentar los cargos que se le imputan.

En una conferencia de prensa, que él mismo publicó en sus redes sociales, recordó que fue desaforado porque el 29 de diciembre de 2019 apoyó a una familia que estaba siendo “maltratada”, ante la negativa de las autoridades para entregarles el cuerpo de su hijo que se encontraba en las instalaciones de un hospital de Alto Lucero, municipio donde radicaba.

Ese día aseguró que no cometió ningún delito y que confiaba en las autoridades, además de narrar nuevamente los hechos que sucedieron en mencionado municipio.

“Debo resaltar que se han dicho muchas falacias sobre estos hechos y cabe mencionar que en ningún momento moví el cuerpo, tampoco empujé, ni jalé, ni ordené nada, y mucho menos me robé el cuerpo. Estuve ahí dando el apoyo moral como paisano, vecino y diputado local”, expuso.

Destacó que la idea de mover el cuerpo que, dijo, estuvo más de seis horas a la intemperie e incluso bajo la lluvia, fue de los padres del finado, a quienes ninguna autoridad les prohibió cometer dicho acto.

En torno al video que se grabó el mismo día de los hechos y en el que se dirige a la Fiscal General de una manera despectiva, mencionó: Quiero aclarar que yo estaba intentando ayudar a la familia, pero los ánimos se fueron calentando y como ya los habían tratado muy mal no podía permitir aquellas faltas de sensibilidad humana para los dolientes.

“Me molesté, como se dice me calenté, me exalté y al calor del momento me expresé de una forma típica de nosotros los alteños diciendo: A la Fiscal me la como en tacos, esto en ningún momento fue con la intención de agredir u ofender, fue parte de la situación límite y las costumbres que tenemos en Alto Lucero, siendo un modismo usado ante la impotencia”, dijo.

El pasado 4 de marzo por mayoría de votos el pleno del Congreso local, en una sesión privada, aprobó el desafuero de Aguilar López por considerar que había pruebas suficientes en su contra.

Ese mismo día su suplente, Carlos Jiménez Díaz, tomó protesta y desde entonces es representante del Distrito de Misantla.