DIF de Tuxpan, sensible, pero le falta apoyo: Elda García

Tuxpan, Ver.- La emergencia sanitaria por el Covid-19 trajo consigo un incremento importante en el número de solicitudes de apoyo alimentario, de salud, asesorías jurídicas y apoyos productivos en el municipio de Tuxpan, aseguró Elda García Martínez, presidenta del DIF Municipal de Tuxpan quien expuso que la mayoría de estas peticiones provienen de personas que han perdido su empleo o no han podido trabajar por la pandemia.

En entrevista para Diario de Xalapa detalló que, aunque el organismo que representa ha atendido el mayor número de las solicitudes que han llegado, muchas de estas han tenido que que ser canalizadas al DIF Estatal. No obstante advirtió que no se ha recibido el apoyo de la dependencia por lo que han tenido que reforzar las gestiones.

"Yo personalmente acudí al DIF Estatal en Xalapa porque solicitamos apoyos en agosto y vine a ver qué pasaba y por qué no nos habían llegado y me dicen que ahorita se están enfocando en los víveres porque la alimentación es lo prioritario y no van a llegar estos proyectos", dijo.

La funcionaria municipal detalló que de manera específica hay retraso con 18 proyectos productivos para emprender negocios de panaderías, comida, cría de gallinas o conejos que ya no van a llegar este año al municipio, esto a pesar de que los ciudadanos llevaron a cabo en tiempo y forma las solicitudes correspondientes.

"Por eso opté por pedir que me entregaran esta respuesta por escrito porque muchas veces la gente ya no cree y piensa que nosotros no lo pedimos o peor que nos lo quedamos. Eso lo ha decidido gobierno estatal y tenemos que respetar, pero a nosotros nos afecta en ese sentido porque las personas se sienten engañadas", señaló.

SALUD, MERMADA

A casi siete meses de que arrancaron las acciones para combatir al Covid-19, la salud de los tuxpeños, sobre todo de los más necesitados se ha visto afectada asegura García Martínez.

Con los hospitales llenos y muchos convertidos en exclusivos de Covid-19, otras enfermedades han aparecido y con ello la solicitud al DIF Municipal de medicinas, insumos y tratamientos para diversos padecimientos.

En ese sentido, la presidenta del organismo local dio a conocer que han llegado personas a buscar apoyo para estudios de abdomen, cráneo, tomografías e incluso habitantes con manifestaciones de cáncer que no encuentran espacio en los hospitales del sector salud. "Nosotros les apoyamos con análisis clínicos, exámenes, medicina y algunos viáticos para los traslados pero también pedimos el apoyo al DIF Estatal porque ellos tienen convenios con algunos laboratorios. Nosotros no podemos más porque el Hospital General de Tuxpan está saturado y nos piden incluso a nosotros algunos apoyos", sentenció.

LAS ASESORÍAS

Para Elda García Martínez la impartición de asesorías psicológicas y jurídicas de manera gratuita ha sido una prioridad durante estos días. Y es que, igual que en otros municipios, el confinamiento por Covid-19 trajo consigo un aumento en los casos de violencia en contra de mujeres y menores de edad.

Dio a conocer que, aplicando todas las medidas sanitarias, se siguen recibiendo las solicitudes de este tipo.

"Desgraciadamente sí se incrementaron las situaciones de este tipo (violencia) durante la pandemia porque están todos en el hogar, sin trabajo y con estrés y si a eso le agregas adiciones hace que haya más violencia en los hogares tanto en contra de las mujeres como a los menores. Seguimos dando estás asesorías y tenemos un aumento importante en los casos de primera vez además de los de seguimiento".

Finalmente, la presidenta del DIF Municipal dio a conocer que por parte del Ayuntamiento de Tuxpan de han canalizado recursos provenientes del Fortaseg para llevar a cabo talleres de primeros auxilios, guitarra, zumba, deportes, belleza, corte y confección de manera gratuita a tres colonias a fin de darle a los jóvenes y a las familias en general actividades que los alejen de vicios y por ende que no sean víctimas la violencia e inseguridad.