Dios es el único consuelo ante problemas del hombre: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, afirma que, aunque los creyentes pasen por el dolor, la muerte, las injusticias, el sufrimiento y las dudas, Dios que es el único que da vida y está siempre cerca.

En su homilía dominical desde la Catedral Metropolitana de Xalapa pidió no dejarse engañar pues ni la ciencia, ni el poder ni el dinero sino solamente Jesucristo puede, no solo resolver cualquier problema sino “sacar de la muerte vida; de la desesperación, esperanza; del odio y del rencor, perdón y amor; de la corrupción total, donde olemos muy mal, al amor y a la conversión, solamente Jesús, nos hace mucho bien”.

¿Por qué es importante la familia para la iglesia católica?

Además, afirma que la familia es vida pues por naturaleza nace del autor de la vida que es Dios y nace para una vida que no es cualquiera, “es la vida de Dios, del amor”.

En el inicio del Año de la Familia, expone, cada familia está llamada a reproducir vida y la vida de Dios que es amor.

“El misterio de la vida, por ejemplo, una mamá embarazada, la experimenta también el papá, los hermanos, los abuelitos, todos, porque una mamá sabe que cuando concibe a un hijo está concibiendo para la vida eterna, para la vida de Dios, no únicamente para la vida física o biológica que tiene un término, que tiene un final, quien concibe a un hijo o hija de Dios es para siempre”.

Sostiene que la familia no está viviendo únicamente para hacer crecer la vida biológica, física o simplemente humana que acaba en la tierra, sino que su horizonte, su motor y espíritu es vida de Dios y es para siempre.

“Eso cambia todo porque todas las experiencias de la familia pueden vivir exactamente la experiencia, el misterio de la vida del amor de Dios y cuál es, hoy aparece con claridad, Jesús amaba a Lázaro, amaba a Martha y a María; sin embargo, esos amigos de Jesús, los íntimos de Jesús sufren el dolor, la enfermedad, incertidumbre y la muerte”, dijo al retomar el evangelio de este domingo.

Por ello dijo que se entienden los reclamos y las dudas de Martha y María que le cuestionan a Jesús, “si tu hubieras estado aquí, si tú hubieras respondido como te pedimos, que son los reclamos que a veces vivimos los que seguimos a Jesús, si tu hubieras hecho, si te hubieras hechos presente, si hubieras escuchado nuestras súplicas, esto no hubiera pasado, yo no estuviera viviendo esto, mi familia no estuviera en crisis, mis hijos no tuvieran este problema”.

La respuesta de Jesús ante ello, explica, es clara: “Es que esto no es para la muerte, es para la vida, es para gloria de Dios, para que crezcamos, para que creamos, para crecer. Uno comienza a entender cómo Jesús, vida y amor se hace presente en nuestra existencia, en una familia, en nuestra iglesia y nuestra persona”.