Diputada afirma que Morena plantea que la SHCP cometa terrorismo fiscal

La diputada federal panista María Josefina Gamboa Torales afirma que Morena plantea que la Secretaría de Hacienda cometa terrorismo fiscal contra los jóvenes al obligarlos a registrarse para sacar su Registro Federal de Causantes (RFC) a partir de los 18 años y en el caso de que no lo hagan tendrá que pagar una multa de 11 mil pesos por año.

“Si no lo hace a los 18 y consigue trabajo a los 23 pues cuánto va a deber entre multas por no haberse registrado ante el SAT, aunque no tenga actividad empresarial, trabajo o ingresos”, señaló.

Dijo que los diputados PAN están en plena lucha para evitarlo y seguirán defendiendo los intereses de los mexicanos.

Durante el intenso debate de la Miscelánea Fiscal 2022, la diputada federal presentó en tribuna reservas al Artículo 74 y propuso suprimir el Artículo 151, señalando que el gobierno de Morena insiste una y otra vez en erradicar del país la cultura del esfuerzo, además de que quiere imponer más impuestos a los mexicanos.

Acusó que están encargándose de hacer todo lo necesario para que cada día haya más pobres en este país. “¿Cuál es la necesidad que tiene el gobierno de Morena? pues bien sencillo, seguir generando miseria para luego manipularla electoralmente como les gusta”, subrayó.

“Así no es, las y los diputados federales del PAN luchamos por proteger a quien pone su negocio, a quien pone su changarrito, a quien tiene su chamba, a quien no tiene por qué pagar impuestos desde los 18 años aunque no tenga ingresos, a quien quiere tener una casa, a quien logra con mucho trabajo tener esa casa; es por ellos por quienes luchamos y vamos a seguir luchando”.

Maryjose Gamboa pidió a los legisladores de Morena que revisen bien lo que están haciendo al desechar todas estas reservas, porque no están dañando a los partidos de oposición, sino a los millones de mexicanos.

Sobre las vacunas, señaló que es el colmo del cinismo que hablen de ello cuando hay estados como Puebla que tienen un rezago tremendo. “Cuando hay estados como Veracruz que tenemos meses luchando en juzgados presentando los amparos, porque los padres de familia no tienen dinero para presentar amparos y solamente así les permiten el acceso a las vacunas”.

Afirmó que continuará en la lucha para que los jóvenes sean vacunados.

“Vamos a seguir luchando porque tengan una vacuna, ante el irresponsable gobierno que ustedes representan, ante el irresponsable gobierno de Veracruz y ante el irresponsable gobierno federal; tienen vacunas para regalar a Haití, a Venezuela y a Cuba, deben de tener vacunas para nuestros adolescentes, para nuestras niñas y niños que están en riesgo ante el regreso a clases y a ellos son a quienes nos debemos y a ellos son a los que les vamos a cumplir”, concluyó.

Dijo que su principal compromiso con las y los veracruzanos es defender sus intereses. “Hoy lo hicimos desde tribuna y así lo seguiremos haciendo”, concluyó.