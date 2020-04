Diputada dice que a laboratorio privado lo amenazaron con cerrarlo

Xalapa, Ver.- La diputada local del PAN, María de Jesús Martínez Díaz, aseguró que los propietarios de laboratorios en Martínez de la Torre han reportado amenazas por parte de la Secretaría de Salud estatal respecto a que si hacen pruebas para detectar casos de Covid-19 les cerrarán sus negocios.

Consideró como lamentable que las autoridades estatales no permitan tener mayor cobertura para pruebas rápidas, pese a la contingencia que se tiene a nivel internacional.

Algunos se me acercaron, gente de Martínez de la Torre, y me dijeron que están haciendo lo que pueden para ayudar, ellos exponen que la Secretaría de Salud no se da abasto, pero no les permiten hacer las pruebas sin que tengan consecuencias, porque incluso han sido amenazados con que les cerrarán los establecimientos

En su opinión, hay pocos casos detectados porque no se están haciendo las pruebas necesarias que la población con síntomas de posible coronavirus requiere.

Indicó que las autoridades de la Secretaría de salud y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez deberían considerar autorizar a los laboratorios privados el realizar las pruebas rápidas para Covid-19.

Quisiera hacer un exhorto al gobernador, al secretario para que tomen las medidas necesarias, que hagan lo que tengan que hacer, pero que permitan que los laboratorios puedan hacer las pruebas