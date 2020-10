Diputada Mariana Dunyaska da positivo a Covid-19

Xalapa, Ver.-La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Dunyaska García Rojas, dio a conocer que resultó positiva en la prueba de Covid-19. Con ella, son cuatro los legisladores federales representantes de Veracruz y tres los locales que se han contagiado con este virus.

Fue a través de sus redes sociales que la legisladora anunció que, tras realizarse la prueba médica, ésta generó un resultado positivo.

“Me realicé mi prueba semanal e informo que he dado positivo a Covid-19, por lo que me mantendré en confinamiento el tiempo que sea necesario”, expuso.

Además, recordó que esta enfermedad ha provocado la muerte de casi 80 mil fallecimientos en el país, por lo que es responsabilidad de la población cuidarse.

“Esta es una batalla contra un enemigo invisible que en México ha dejado luto en casi 80 mil familias. Cuidarse uno es cuidarnos todos”, manifestó.

Además de García Rojas, los legisladores federales que representan a Veracruz y que dieron a conocer haber dado positivo a la prueba de coronavirus fueron: La representante del Distrito de Minatitlán, Carmen Medel Palma; el diputado por el Distrito de Córdoba, Juan Martínez Flores; y el legislador por el Distrito de Pánuco, Ricardo García Escalante.

A nivel local también han sido tres los integrantes del Congreso del Estado que también dieron positivo a Covid-19.

El primero en dar a conocer la noticia fue el representante del Distrito de Misantla, Carlos Manuel Jiménez Díaz, quien días después aseguró estar fuera de riesgo.

Me realicé mi prueba semanal e informo que he dado positivo a COVID-19, por lo que me mantendré en confinamiento el tiempo que sea necesario.

Tras ello, fue el representante de Papantla, Eric Domínguez Vázquez, mismo que por complicaciones a la salud estuvo interno en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” en Xalapa.

El tercero fue Rodrigo García Escalante, quien se mantuvo en confinamiento en su casa para lograr su recuperación.