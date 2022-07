Diputada Nora Jessica le responde a Joana Marlen, "no permito infamia"

Lic. Víctor Murguía

Director de Diario de Xalapa.

Presente

Reciba un cordial saludo, a través de estas líneas le expreso que el día de hoy en su versión digital y en las redes sociales del portal Diario de Xalapa, la periodista Itzel Molina firma una nota donde asegura que “Diputada panista sí es investigada por presunta violencia política de género: Joana Marlen” a la cual me refiero para hacer las siguientes precisiones, ya que esta información carece de veracidad.

Cuando decidí participar en la política, lo hice convencida de la necesidad por sumar mi trabajo para visibilizar a las mujeres que en Veracruz, México y el mundo; estamos logrando cambios en todas las disciplinas de la vida pública.

Desde hace más de 15 años me he desempeñado laboralmente en espacios públicos y privados, y en todos ellos he demostrado mi compromiso profesional y mi profundo respeto por la dignidad de las personas.

Aún cuando todos estos años me ha tocado remar contra corriente frente a los embates de la cultura machista que se ve reflejada tanto en hombres como en mujeres, lo cierto es que gracias a mi esfuerzo, determinación y trabajo; he logrado desempeñarme en la función pública federal, estatal y municipal y hoy, como representante de los veracruzanos por segunda ocasión en el Congreso local.

Sin embargo, para llegar a ocupar esos espacios de representación, he tenido que luchar contra el desprestigio, los rumores y las amenazas de personas que proyectan en mi sus carencias o falta de talento; pero de todas las prácticas que han intentado denostar mi trabajo, nunca me habían involucrado en una historia como la que recientemente difundió la directora administrativa del Poder Judicial, Joanna Bautista, quien no solo falta a la verdad, sino que evidencia sus mentiras y prácticas de corrupción en el Tribunal Veracruzano.

He sido mesurada respecto a los mensajes intimidantes que hace un tiempo me envió a una de mis redes sociales, mismos que están verificados y no decidí hacer públicos.

La filtración de una demanda en mi contra, evidencia la desesperación de la señora Bautista, ya que dicho documento se hizo público antes de que se me notificara de manera oficial y viniendo de una alta funcionaria del órgano encargado de procurar justicia en Veracruz, esto no solo es ilegal sino que ofende a la institución para la cual trabaja y constituye un abuso de poder.

Más aún, cuando declara en su historia falsa el supuesto “otorgamiento de contratos millonarios” para empresas relacionadas conmigo, deja ver que las decisiones administrativas que debieran ser colegiadas al interior del Tribunal, solo pasan por sus manos, constituyendo así un acto fuera de la ley, como ya lo han denunciado incluso magistrados al interior del Poder Judicial.

Mi desempeño como integrante del Poder Legislativo no tiene injerencia alguna en el organismo donde la señora Bautista se desempeña, razón por la cual no tendría porqué estar vinculada con ella ni con sus actividades oficiales.

Por todo lo anterior, niego categóricamente todas las acusaciones infundadas de esta persona, de quien personalmente solo tengo la referencia previa de mensajes amenazantes que no haré públicos por respeto a ella y a su familia, pero que conservo y presentaré ante la autoridad correspondiente, si me fueran requeridos.

Lamento que en un momento crucial como el que vivimos las mujeres, existan personas como la señora Joanna, quien sigue repitiendo los patrones de violencia contra una mujer como yo, por el simple hecho de ser quien soy y de lograr lo que he logrado, a pesar de las campañas de desprestigio que desde mi maternidad he tenido que tolerar.

Por ello, esta última infamia no la permito; por mi, por mi hija y por las mujeres que como yo, luchamos todos los días para lograr que en un futuro las mujeres vivamos una vida libre de violencia, sin prejuicios y sin prácticas heredadas por la cultura patriarcal.

Seguiré los causes legales que me otorga la ley, para que sean las instancias correspondientes quienes determinen quién está ejerciendo verdaderamente la violencia y estoy convencida que pronto la justicia se encargará de poner las cosas en su lugar.

Es por ello que en uso de las atribuciones que me confiere la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, solicito que sea publicada mi réplica en el mismo espacio de su portal y redes sociales en que fue publicada dicha nota a la cual he hecho referencia.

Atentamente

Dip. Nora Jessica Lagunes Jáuregui