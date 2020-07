Diputado de Papantla da a conocer que padeció Covid-19, asegura estar recuperado

XALAPA, Ver.- El diputado local por el Distrito de Papantla, Eric Domínguez Vázquez, dio a conocer que en junio pasado estuvo internado en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” por ser paciente positivo a Covid-19.

En un mensaje publicado en redes sociales, aseveró que a la fecha se encuentra recuperado, pues a la fecha han pasado 58 días desde que empezó a sentir el primer síntoma.

Local Racismo, desempleo y Covid-19; los retos que enfrentan los migrantes en EU

“Efectivamente, como muchos de ustedes me han preguntado, los primeros días del mes de junio resulté positivo en la prueba de Covid, fueron momentos difíciles, creo que los más complicados que he tenido en la vida, yo aprovecho para agradecer a todas aquellas doctoras, doctores y enfermeras que me atendieron en el CAE. Les informo que estoy muy bien, hoy es el día número 58 de cuando empecé a sentir el primer síntoma, ya los doctores me han dado de alta”, expuso.

Durante el video, que realizó en la oficina que ocupa en el Palacio Legislativo, narró que vivió en carne propia el “terror de ese maldito virus que se llama Covid”.

“Amigos y amigas hoy me encuentro en las oficinas del Congreso del Estado, saliendo de una sesión ordinaria que tuvimos hoy, incorporándome a mis actividades legislativas. Este video lo hago en agradecimiento para todas aquellas personas que me han preguntado cómo estoy de salud, para aquellas personas que me han echado un mensaje, me han llamado. Dudé mucho en hacerlo porque se trata de un tema de salud personal, pero soy una figura pública gracias a todos ustedes, por eso me veo obligado a informarles como me encuentro”, dijo.

Con el mensaje aprovechó para pedir a la población, específicamente del Distrito que representa, que sigan al pie de la letra las medidas de seguridad y sanitarias emitidas por las autoridades para evitar contagiarse.

“Quiero aprovechar para decirles a todos ustedes que esta enfermedad no se le desea ni al peor enemigo, por eso les reitero que debemos de cuidarnos, protegernos, yo no sé dónde me contagié, pudo haber sido en Papantla, pudo haber sido en el Congreso, en Xalapa, en mi casa, no lo sé, con la situación tan complicada que estamos pasando todos corremos el riesgo las 24 horas del día, por eso debemos cuidarnos mucho”, manifestó.

Recordó que Papantla pasa por una situación muy crítica, pues se encuentra en semáforo rojo, motivo por el que los cuidados personales deben ser aplicados.

“Debemos de protegernos, hay algo que es gratis, que todos tenemos que es el aire; sin embargo, esta maldita enfermedad es lo que nos quita, no saben lo terrible que se siente no poder respirar. Si no tenemos nada que hacer en el centro, no vayamos, si no tenemos nada que hacer en la ciudad, no salgamos del pueblo, no tenemos un antídoto, lo único que nos va a salvar la vida es quedarnos en casa”, agregó.