Titular de Sectur usó cargo para beneficiarse personalmente, acusa diputado Héctor Yunes

El diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, aseguró que el titular de la Secretaría de Turismo, Iván Martínez Olvera, se ha beneficiado de manera personal del cargo para desarrollarse como empresario, escritor y tener un crecimiento en su patrimonio.

¿Qué dijo el diputado Héctor Yunes sobre el secretarito de Turismo de Veracruz?

Durante la comparecencia del funcionario ante la Comisión de Turismo del Congreso local, el legislador aprovechó el espacio para realizar varios cuestionamientos, la mayoría de ellos relacionados con un presunto crecimiento económico de Martínez Olvera.

En la sesión de preguntas y respuestas, el priista mencionó que el funcionario ha sido acusado de supuestamente pedir “moches” a los prestadores de servicios de varios espacios de la entidad.

Al criticar que llevara más de cien personas a su comparecencia, quienes aplaudieron cada vez que el funcionario brindaba una respuesta, Yunes Landa manifestó que Martínez Olvera ha “aprovechado” para promocionar un libro de su autoría que contiene recetas de platillos veracruzanos.

Además, criticó que el portal oficial de la dependencia carece de actualización, especialmente en el área de declaración patrimonial.

Al respecto, Martínez Olvera indicó que la promoción turística del estado se ha desarrollado en varias plataformas, por lo que se han logrado 2 mil 700 millones de impactos publicitarios en este sexenio.

“En el turismo no debe haber oposiciones, la promoción turística se debe manejar desde todos los espacios, el turismo no tiene colores y está a favor de la ciudadanía, si yo tengo la oportunidad de hacer un video de promoción, que vaya a comer tacos o a un restaurante, lo haré, si me ven dos o tres personas, pero estas visitan los espacios se cumple el objetivo del turismo”, aseguró.

Seguido de ello, el legislador le manifestó que, además, presuntamente el funcionario supuestamente ha sido denunciado por el presunto delito de extorsión y actos de corrupción.

Asimismo, aseguró que Martínez Olvera se convirtió en un “próspero empresario hotelero”, ya que, en la comunidad de La Cumbre del municipio de Emiliano Zapata, frente a las albercas públicas hay unas cabañas que en el Registro Público de la Propiedad aparecen a nombre de Iván Francisco Martínez Olvera y fueron registradas el año pasado, “podría decir que es un homónimo, le estamos dando el beneficio de la duda”.

Durante la comparecencia del funcionario ante la Comisión de Turismo del Congreso local, el legislador aprovechó el espacio para realizar varios cuestionamientos | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

De la misma forma, le indicó que supuestamente el titular de Sectur ha sido señalado por sus vecinos de Lucas Martín en Xalapa de “tomar un pedazo de terreno de un espacio público”.

En respuesta a estos señalamientos, el funcionario aseveró que se trataba de alusiones personales, las cuales no respondería.

“Se trata de temas personales y alusiones personales, sí vivo en Lucas Martín, pero sólo que me hubiera agarrado un pedazo de rio porque vivo pegado al río”, comentó.

Yunes Landa le cuestionó, además, cuántas personas invitó a la comparecencia.

El funcionario le respondió que eran 110 personas, las cuales se incluyeron en una lista que fue enviada a la Mesa Directiva.

“Eso es una violación al Reglamento del Congreso porque se establece que únicamente se puede acudir acompañado de 20 personas, nos está diciendo que la presidencia de la Cámara se los aceptó, nosotros somos los que hacemos las leyes y no las podemos romper, es importante que se tome nota de esto para que no se vuelva a cometer esta situación”, agregó el legislador, quien pidió al funcionario responder por escrito todas sus preguntas.