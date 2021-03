Diputado veracruzano denunciará actos anticipados de campaña en Morena

Veracruz, Ver.- El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Valenzuela González informó que presentará una denuncia ante Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por presuntos actos anticipados de campaña y desvió de recursos en Morena.

Acompañado por integrantes de su bancada, el panista denunció que brigadistas del partido que gobierna en Veracruz, aprovecharon la campaña de vacunación en el municipio de Boca del Río para promover sus programas sociales e incluso afiliar a la gente a Morena.

Aseguró que cuenta con videos para demostrar estas acciones ya que este lunes grabó a brigadistas de Morena siendo trasladados por camiones, para realizar proselitismo político en la colonia Donato Casas muy cerca de un centro de vacunación donde se ofrecieron programas sociales a cambio de afiliarse a dicho instituto político.

“Tenemos que evidenciar en mal trabajo que está haciendo Morena y sobre todo la complicidad de las autoridades para no perseguir esos delitos, vamos a presentar la denuncia en la Fepade para que se investigue de dónde vienen esos brigadistas porque no son de Boca del Río sino que vienen movilizados desde la ciudad de México, eso no solo lo hacen en Veracruz sino en varios Estados”, acusó.

Dijo que al grabar las imágenes también fue víctima de agresiones de parte de los brigadistas y responsabilizó al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador por incentivar la violencia en cada uno de los mensajes dirigidos al pueblo.

“Lo más lamentable son los hechos de violencia incentivados por el propio presidente de la república todas las mañanas a través de sus conferencias matutinas, le pedimos al presidente que pare esta polarización porque lo único que esta generando es un encono de odio y división”, agregó.