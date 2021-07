Diputados de oposición rechazaron despenalización del aborto

Diputados y diputadas locales de oposición externaron su rechazo a la despenalización del aborto, asegurando que con este tipo de acciones se atenta contra la vida de inocentes.

Durante la discusión del dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales por el que se reformaron los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y se derogó el artículo 152 del Código Penal para el Estado de Veracruz, legisladores del PAN, así como del PES expusieron los motivos por lo que dieron su voto en contra de la propuesta generada por Morena.

Local Grupos Pro Vida rezan y lloran afuera del Congreso

La diputada del PAN, Judith Pineda Andrade, refirió que la despenalización del aborto es una “barbaridad” porque se realizó sin considerar todas las opiniones.

Reprochó a la bancada de Morena que se haya presentado la propuesta luego de haber pasado el proceso electoral del pasado 6 de junio.

“Qué casualidad que presentaron esta propuesta luego de pasar las elecciones, que casualidad que lo hicieron cuando no se sienten en riesgo de perder espacios, pero el pueblo no olvida y se acordará de esta barbaridad que están presentando”, dijo.

El representante del PES, Gonzalo Guízar Valladares, manifestó con el poder y “la fuerza bruta podemos justificar lo injustificable”.

Calificó como un acto de “mayoriteo” y un fraude a la Constitución la despenalización del aborto porque se elimina una vida.

Durante la discusión del dictamen, el diputado panista, Enrique Cambranis Torres, manifestó que la despenalización del aborto ahora será usada como método anticonceptivo.

“La base falsa de embarazo no deseado debe llamarse de mejor forma, pudiera llamarse irresponsabilidad al no usar métodos anticonceptivos y la incapacidad del Gobierno para promover, acercar, educar, culturizar y proveer de métodos anticonceptivos desde corta edad. Los alcances de esta reforma ya no son el debate del momento de concepción o no, sino que se está legalizando el aborto como un método anticonceptivo”, expuso.

El coordinador de la fracción panista, Omar Miranda Romero, aseveró que impugnarán la despenalización del aborto por considerar que es inconstitucional, ya que la Carta Magna de Veracruz protege la vida desde la concepción.

Recordó que el 2016, la organización civil “Sí a la vida” presentó ante el Congreso local una iniciativa popular, acompañada por más de 28 mil firmas de ciudadanos, donde solicitaron reformar el artículo 4to de la Constitución de Veracruz para garantizar la protección de la vida desde el momento de la concepción.

Por ello, dijo, que la Constitución debió ser reformada, antes de aprobar la despenalización del aborto en la entidad.

De la misma forma, la panista, Montserrat Ortega Ruiz, aseveró que se utilizó el poder que actualmente se tiene para aprobar una ley que pone en riesgo la vida de miles de personas.

Manifestó que las mujeres requieren atención en los sectores de salud y seguridad, pero las autoridades son omisas.

Recordó que la entidad se encuentra entre los primeros sitios a nivel nacional en casos de feminicidios, lo cual no se ha atendido a pesar de que las cifras son claras al respecto.