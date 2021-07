Diputados deben votar en contra del aborto: Evangélico

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, realizó un llamado a las y los diputados locales a votar en contra de la iniciativa con la que se busca despenalizar el aborto.

"Rotundamente estamos en contra de esta iniciativa de ley presentada por la diputada Mónica Robles, por lo que hacemos un llamado a los diputados, ellos deben recordar que se deben al pueblo, que escuchen la voz de los ciudadanos, de las agrupaciones, de las organizaciones civiles", dijo.

Refirió que la legisladora local puede tener varios compromisos que cumplir, ya que ha hecho la propuesta en varias ocasiones.

Al respecto, manifestó que la postura de la Iglesia evangélica es en contra del aborto y a favor de la vida desde el momento de la concepción.

"Sigue siendo básica la vida desde el momento de la concepción, por ello le pedimos a los diputados que no voten a favor del aborto, que defendamos a los que no se pueden defender dentro del vientre de su madre. Los neonatos no se pueden defender, pero necesitan vivir", expuso.

Además, aseguró que apoyarán las protestas que realizarán las organizaciones afines a la Iglesia católica en el Congreso local, así como todos los movimientos que sean en contra de la iniciativa presentada por la legisladora de Morena la semana pasada.