Panistas acusan a Rocío Nahle por intromisión en la Fiscalía, "es más que un abuso" [Video]

Diputados locales, federales y senadores panistas acusaron que la gobernadora electa, Rocío Nahle García mostró “su visión autoritaria” al señalar que la Fiscalía General del Estado tardó en generar la investigación que se lleva a cabo en contra del senador electo, Miguel Ángel Yunes Márquez, además de que no rinda protesta al cargo.

¿Por qué diputados y senadores del PAN se pronunciaron contra Rocío Nahle García?

En conferencia de prensa, realizada en el puerto de Veracruz, la senadora, Indira Rosales San Román fue quien tomó la palabra para señalar que existe una persecución política en contra del senador electo de extracción panista.

“Exigió (Rocío Nahle), igualmente a la Fiscalía, que acelere un proceso penal en contra del senador para obligarlo a acudir ante un juez y proceder a detenerlo. Esta declaración es más que un abuso, encierra toda una visión autoritaria del ejercicio de gobierno”, dijo.

Consideró que dicho comentario “anuncia que pretenden gobernar con el garrote en la mano, que perseguirán a cualquiera que se atreva a disentir, pretendiendo así, intimidar a la oposición, pero tenemos derecho a mantener y sostener visiones distintas de nuestro país y de nuestro estado”.

“Pero también, es una opinión llena de contradicciones, la persecución política en contra del senador Miguel Ángel Yunes Márquez la sustentan en su intención de ser candidato a presidente municipal de Veracruz en el año 2021 argumentando que no vive en este municipio, cuando tanto el Tribunal Federal Electoral, como el INE, como el propio juez que sigue esta causa, reconocen que tiene su domicilio en Veracruz, es decir, no hay delito alguno”, argumentó.

Asimismo, manifestó que es evidente la clara intención para impedir que Yunes Márquez llegue al Senado de la República.

Al respecto, la diputada federal, María Josefina Gamboa Torales mencionó resulta contradictorio que la gobernadora electa acuse a Yunes Márquez de no tener domicilio en el municipio de Veracruz, cuando ella es originaria de Zacatecas.

“Es también contradictorio que la gobernadora electa pida que se aceleren procesos en contra de sus adversarios políticos, pero no solicite que se aceleren las investigaciones para esclarecer miles de homicidios en el Estado, de crímenes contra periodistas, de feminicidios, de cientos de miles de robos y extorsiones eso no, eso a ella no le interesa”, acusó.

Destacó que la gobernadora electa tampoco ha requerido a las autoridades agilizar las investigaciones de las casi 40 denuncias que fueron presentadas en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y otros, “esto hablaría de congruencia, pero no la hay”.

Ante ello, exigieron que la Fiscalía General del Estado actúe libre de presiones y que ejerzan su autonomía sin ser utilizada con fines de persecución política, pues “esto corresponde a un régimen autoritario y no a una democracia”.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes, además, la diputada local Verónica Pulido Herrera, y los diputados Jaime Enrique de la Garza Martínez y Miguel David Hermida Copado.