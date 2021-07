Diputados locales promueven la muerte: Arquidiócesis de Xalapa

Xalapa, Ver.-En el comunicado dominical de la Arquidiócesis de Xalapa se advierte que 25 diputados locales de Veracruz "promueven la muerte", tras la reciente reforma al Código Penal que permite despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, lo cual ha causado "mucha extrañeza y malestar moral a la población".

La jurisdicción eclesiástica recordó que el pasado 20 de julio, con 25 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, se votó a favor de un acto considerado por la iglesia católica como inconstitucional.

"Prácticamente cumplieron una consigna muy perversa, no se esperaban una decisión tan obscura, indignante y vergonzosa como esta. Dicen una cosa y hacen otra. La decisión que tomaron abre la puerta al exterminio de los inocentes, eso no se puede esconder. Es un daño moral terrible que le han causado al estado de Veracruz. El crimen del aborto provocado no se justifica de ninguna manera".

Local Legisladores condenaron a mayor violencia y descomposición social: Obispos

Bajo esa consideración, el clero católico volvió a lamentar que con esta decisión los legisladores se hayan aprovechado de la pandemia y del dolor que representa tanto los contagios y muertes por Covid-19 " y echaron otra carga moral sobre las espaldas de los veracruzanos".

Tras enumerar con nombre y partidos y el sentido de la votación tanto presencial como virtual de los hacedores de leyes, cuestionó los motivos por los cuáles se haya dictaminado por una comisión legislativa y no con la compañía de otras, lo cual resulta sospechoso.

Además que se haya votado en el pleno, promulgado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado con toda prontitud esa reforma al Código Penal, se insistió.

"Se observa que había una consigna y tenían prisa para entregar este trofeo de muerte, todo estaba ya preparado sólo les faltaba darlo a conocer".

José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Lamentamos que el Congreso del Estado haya cedido a la cultura de la muerte y a presiones e intereses obscuros que sólo favorecen un ambiente de muerte en Veracruz", finaliza el comunicado enviado por el vocero católico José Manuel Suazo Reyes.