Directora del IMM en Medellín de Bravo denuncia acoso y violencia de autoridades y alcalde

Veracruz, Ver.- La directora del Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Medellín de Bravo, Andrea González Maza denunció el acoso y violencia que sufrió por más de siete meses durante su gestión en el cargo donde nunca contó con la infraestructura necesaria para ayudar a las víctimas.

¿Cómo fue violentada la directora del IMM en Medellín de Bravo?

Explicó que a pesar de ser la encargada de la defensa de la mujer en contra de la violencia, fue violentada incluso por los mismos ediles, incluida la regidora, la síndica y el presidente municipal Marcos Isleño Andrade.

Además que a pesar de que realizó varias solicitudes para dar respuesta a las mujeres que acudían a pedir apoyo, nunca se le proporcionó infraestructura.

“Siete meses estuve como encargada como directora del Instituto Municipal de la Mujer, siete meses me callé de todas las irregularidades, toda la violencia, todo el hostigamiento laboral, la inequidad, muchas cosas que ya no pienso callarme”, expuso.

Indicó que luego de denunciar algunas irregularidades, este lunes de manera discrecional se le entregó un oficio donde se le informaba que la removieron del cargo sin dar más detalles.

“Todo fue de manera extraoficial hasta el día de hoy (lunes) que me llevaron un oficio donde me solicitan abandoné mi puesto y me vaya a otra área”, dijo.

Ante esto, la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo Veracruz y el Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz-Boca del Río piden la intervención de las autoridades para apoyar a la todavía servidora pública.

En un documento en circulación, la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo Veracruz, y el Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz-Boca del Río expusieron el constante acoso y violencia institucional por parte de las autoridades del gobierno municipal de Medellín, incluyendo al presidente municipal Marcos Isleño Andrade y a los regidores de ese Cabildo.

Entre lo señalado se menciona que Andrea González nunca tuvo la infraestructura necesaria para la atención de mujeres, víctimas de violencia a pesar de que en el municipio se registra una alta incidencia.

“El Instituto Municipal de las Mujeres de Medellín no cuenta con los elementos mínimos necesarios para atender los asuntos de su competencia, pues no se le proporcionan vehículos, viáticos ni profesional para trabajo social, atención psicológica, asistencia jurídica y administrativa, razón por la cual muchos de los casos de violencia contra las mujeres acontecidos en Medellín tienen que ser atendidos en los institutos de Veracruz y Boca del Río”, se expone.

Por denunciar toda esta violencia, Andrea ahora está siendo víctima de acoso, difamación y violencia digital por parte de los ediles del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, a quienes hace responsables de cualquier daño que pueda sufrir ella o su familia.

“Por todo esto nosotras, como integrantes tanto del Movimiento Amplio de mujeres Veracruz - Boca del Río, como de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo Capítulo Veracruz exigimos a las autoridades del instituto Veracruzano de las Mujeres y demás autoridades competentes que le brinden a Andrea toda la atención y el apoyo necesario hasta que cese toda esta violencia de género en su contra, que ella sea restituida en el cargo y se le repare todo el daño psicológico, social y laboral que le ha sido causado”, es parte del comunicado.