Dirigente de Morena pide a legisladores y secretarios de despachos a no enredar ni usurpar funciones del partido

Veracruz, Ver.- El dirigente estatal de MORENA Gonzalo Vicencio Flores llamó a secretarios de despacho y legisladores a no interferir en las cuestiones del partido y que se concentren en hacer su trabajo.

Al reunirse con militantes en la ciudad de Boca del Río señaló que hay compañeros del mismo partido que intenten enredar y usurpar funciones y que previo al proceso electoral empiezan a levantar la mano de algunos aspirantes asegurando que serán los candidatos cuando esa es una cuestión que compete únicamente al partido.

En ese sentido puso en claro que el gobierno debe dedicarse a hacer obras, los diputados a legislar y las cuestiones político-electorales serán atendidas por el Comité Estatal de Morena.

“Yo he sido muy claridoso en mis palabras, yo no voy a ir a mandar a la cámara de diputados porque no soy diputado, no voy a ir a mandar a mandar a palacio de gobierno porque yo no soy gobierno, yo soy dirigente estatal de Morena Veracruz (..) yo les digo a los compañeros si van a gobierno vayan a pedir obras y programas, si quieren una cuestión legislativa vayan a la cámara, si es proceso, organización política de partido vayan al comité”, subrayo.

Hizo hincapié en que los diputados están fuera de lugar al decir que tal o cual aspirante ya trae línea para ser candidato a algún cargo de elección popular.

“Algunos diputados que se pronuncian que van a apoyar a tal o cual candidato y que le van a levantar la mano, a ver, de que se trata, eso no es competencia de ellos, regáñenlos que se vayan a legislar, no podemos seguir permitiendo que estén poniendo piedritas en el camino, no les hagan caso”, insistió.

Dirigiéndose a la militancia que lo acompañó en la reunión pidió que regañen a los diputados, secretarios de despacho y cualquier funcionario que pretenda usurpar funciones.