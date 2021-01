Dirigentes del PRD renuncian a su militancia en Veracruz y Boca del Río

Veracruz, Ver.- Luego de una militancia de más de 20 años, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los municipios de Veracruz y Boca del Río renunciaron al partido tras señalar desacuerdos con el proyecto presentado a nivel nacional y estatal.

De acuerdo con José Aldo Félix Pérez quien se desempeñaba como dirigente en Veracruz, el PRD se encuentra secuestrado y no hay consulta a las bases, sino que todo el proceso es unilateral y además de aliarse nuevamente con el PAN sumo a otro partido con el que no comparten ideologías como es el PRI.

“El partido está secuestrado y no hay opciones, nos sumamos en la primera alianza, pero ya no hay congruencia, las ideologías chocan, no tomaron en cuenta a las bases para la alianza que conformaron con el Partido Acción Nacional y con el PRI”, dijo.

Acusó que la alianza con el PAN solo les dio “migajas” pues tan solo en Veracruz, "el alcalde Fernando Yunes Márquez cerró todas las posibilidades para los perredistas".

Afirmó que el PRD tenía un proyecto para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las más de 700 colonias que hay en la ciudad de Veracruz, pero no se les tomó en cuenta.

“En la alianza pasada Fernando Yunes Márquez nunca le cumplió al PRD municipal, nosotros pedíamos un gobierno de coalición, pero ellos traen otras ideas, no se nos tomó en cuenta”, agregó.

No descartó que la alianza con el PRI haya generado inconformidades con otros militantes por lo que no descartó que en próximas fechas haya más renuncias.

Los ahora exdirigentes de Veracruz y Boca del Río, José Aldo Félix Pérez y Rigoberto Arcos Vergara indicaron que ya presentaron su renuncia ante el Comité Directivo Estatal del PRD en calidad de irrevocable, y se encuentran analizando algunas propuestas presentadas por otros partidos políticos.

