Discriminados, quienes tenemos raíces indígenas: Lila Downs

Papantla, Ver.- Al formar parte del elenco artístico de la Cumbre Tajín 2020, que este año se realiza bajo el lema “Ven a Despertar”, Lila Downs recordó su participación en la primera Cumbre, hace ya dos décadas, por lo que dijo sentirse orgullosa de estar en esta nueva era del festival cultural, esta vez compartiendo escenario con Ximena Sariñana y Regina Orozco, entre otros artistas de talla nacional e internacional.

Ana Lila Downs Sánchez, mejor conocida como Lila Donws, con raíces oaxaqueñas, afirmó: “vuelvo muy feliz a este sitio sagrado para las culturas de Veracruz, de nuestro país”, sobre su presentación este viernes , durante la apertura del festival Cumbre Tajín 2020, habló sobre su nuevo tema musical “Al chile”, al que dijo “hemos llamado así porque hay una variedad inmensa en nuestro país y cantaremos ese disco y varias cumbias, tiene mucho que ver en diferentes épocas, en México se ha llamado tropical y tiene mucho que ver con la música sonidera”.

Refirió a la discriminación “que vivimos las personas de raíz morena, de raíz indígena, hemos sido discriminados a través del tiempo y postee la imagen de la Virgen, como una mujer morena que nos representa y de ninguna manera fue una falta de respeto, no me di cuenta que había sido criticada”, ella misma aceptó haberla padecido. “Desde chica me sentía muy fuera de ese contexto porque yo nací en el norte de Estados Unidos, esa es toda una historia y es lo que he tratado de documentar a través de mi música”.

Respecto al posicionamiento femenino que se está viviendo, manifestó: “quiero felicitar a las generaciones de 20, de 30, de 40 y de 50, porque a mí me ha tocado vivir todo este cambio y ver cómo las y los jóvenes van cambiando con sus actitudes hacia la mujer y me uno a esa fuerza y seguiré componiendo, en cada disco que hemos compuesto a lo largo de mi carrera hemos compuesto con determinación una canción que habla sobre la mujer; es como ver estas semillas que uno va plantando, florecer y yo me uno a ese movimiento”.