Diseñadora y poeta veracruzana destaca en el cine de la CdMx

Coatepec, Ver.- La diseñadora veracruzana Giovanna Pérez Jácome indica que lo mismo va del cine de horror, a la literatura, el cine y la moda, sin embargo, se inclina más por la literatura y el cine. El año pasado participó en el cortometraje La mano negra, realizado para la Universidad Anáhuac, en los rubros de actuación y preproducción.

Además de licenciatura en Moda estudió el diplomado en Creación Literaria, en la Sogem Xalapa, para después ingresar a estudiar cine en la Escuela Luis Buñuel y aunque al principio creía que no debía aprender cine porque estaba en el ámbito de la moda, compaginó ambas áreas sin ningún problema y al mismo tiempo desarrolla la literatura pues escribe cuento y está por concluir una novela.

Amante, desde que tiene uso de razón, de la moda y el horror, se inclina por desarrollar el horror social, donde su pretensión es exponer temas como el racismo o el consumismo. Hace dos años trabajó y dirigió un filme sobre este tema, sin embargo, no pudo concluirlo pues cree que le faltaba experiencia, por lo que está decidida a seguir aprendiendo para desarrollar el cine de horror social.

Cine Ve esta película hecha por mujeres; reflexiona sobre feminismo

Aunque la pandemia la deprimió y dejó de escribir, dice que la creación sigue, pues sólo se pausa y vuelve a nacer, pues para disminuir su ansiedad se puso a trabajar en una pequeña colección de joyería, piezas pequeñas, como collares y llaveros en estilo kitsch, lo que le permitió regresar a sus raíces que es la moda y por otro lado le dieron tranquilidad y salud mental.

Asimismo participó en la producción de arte y como coproductora en otros tres cortometrajes, donde su trabajo consiste en los aspectos visuales como el vestuario y en la creación de los ambientes. En el desarrollo de la dirección, explica, le toca desde la revisión del guion, editar imágenes, emitir las convocatorias y elegir a los actores, así como en la integración del equipo que participará en los rodajes.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

La licenciada en Moda, supo desde que era niña que quería ser diseñadora, pues se la pasaba dibujando y creando vestuarios, a los 16 quiso incursionar en la literatura, a los 20 comprendió que sí podía aprender disciplinas diferentes entre sí, por lo cual a los 22 se decidió también por aprender cine.

Eso al principio le dio cierto temor, sin embargo, al paso del tiempo se ha dado cuenta que a pesar de las diferencias entre cada disciplina, las puede compaginar.

Asimismo aunque se inclina por las tendencias minimalistas, ha creado joyería en estilo kitsch con colores brillantes y metálicos, como para regresar a la moda de los años 2000 con colores pastel.

Johnnie Calladhan, actor y pintor/Foto: Cortesía | Giovanna Pérez Jácome

Nacida en Coatepec, Giovanna Pérez Jácome está feliz de haberse a integrado a una compañía de cine de la Ciudad de México a distancia, lo que no hubiera podido ser posible de no ser por la pandemia ocasionada por el Covid-19, pues ésta le ha dado oportunidad de integrarse a ese equipo sin tener que viajar y establecerse allá, lo que no descarte en un futuro.