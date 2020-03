Disminuye 70% la demanda de taxis en Veracruz-Boca del Río

VERACRUZ, Ver.- La contingencia sanitaria también está pegando a los trabajadores del volente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Y es que ante la suspensión de la actividad comercial y escolares ha provocado que hasta en un 70 por ciento se desplome la demanda del servicio, reportó el presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz, Mario Ortiz Martínez.

Ha bajado de una forma histórica, exagerada. Estamos hablando de que hay días que se está registrando una baja del 70 por ciento del servicio

Ante ello hizo una invitación a los concesionarios de taxis (patrones) a solidarizarse con los conductores de la unidad, bajándole las cuotas de entrega.

Mientras que al gobierno del estado le pidió ser gestor con las agencias automotrices donde el gremio tienen crédito para que les posterguen el pago de las letras en lo que dure la contingencia o bien se les haga algún ajuste, permitiéndoles pagar una parte, sin que les genere intereses moratorios.

No estamos pidiendo regalado para nadie ni mucho menos aquí buscar hacer sufrir al gremio, porque entendemos que la afectación es social, pero bueno en el gremio que me corresponde sería la parte que vendría a solventar un poco está afectación

manifestó el entrevistado

Al tiempo que hizo un llamado a sus compañeros taxistas a abstenerse de realizar la marcha que tienen prevista para este miércoles en el primer cuadro de la ciudad de esta ciudad para solicitar a las autoridades apoyo económico ante la falta de trabajo.

Recordó que en estos momentos de crisis sanitaria lo que más se recomienda es evitar conglomeraciones para evitar la propagación del COVID-19 y un evento como este podría agravar la situación.

Respeto a quienes los van a llevar acabo y pues de alguna forma, si el fin no resulta contagiado en esta manifestación y logra el beneficio de esos cinco mil pesos para cada taxista pues se los felicitaría, pero hay que recordar que son más de cien mil unidades en el estado si lo multiplicamos por cinco mil pesos estoy seguro que es un presupuesto que el Estado no tendría para un solo gremio y pues los ambulantes también pediría porque no somos los únicos afectados

llamó Ortiz Martínez