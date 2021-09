Diversa: Así luchan por sus derechos, "nos queremos sentir libres"

Xalapa, Ver.- Gingal Castañeda Gallardo tiene 22 años, empezó su activismo hace cuatro al ser diagnosticado con VIH y con la intención de ayudar a más personas que vivieran en su misma condición para contribuir al cambio.

Desde hace tres años vive con VIH indetectable, que significa que, aunque porta el virus, su carga viral es muy baja y no lo transmite.

Leer más: Diversa: conoce a Kimberly y cómo cumplió su sueño

Es estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana (UV) y trabaja en diversas redes de activismo social, entre estas la asociación Tan Raro como los Demás y la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos a nivel nacional de la cual es vocero.

Local Diversa: ni leyes ni seguridad para la comunidad, advierte activista

Su vida sexual ha sido informada y responsable, por lo que se hacía pruebas de VIH cuando tenía alguna relación de riesgo, y “en algún momento una salió positiva”.

“No me espantó al darme el diagnostico, realmente fue decir ya lo tenemos, qué hay que hacer, buscar otra forma, otra puerta y si en este momento esto me sucede, qué oportunidad puedo tener de ello y ahí es donde yo decido buscar organismos y grupos de personas que tuvieran mí misma vivencia, me entendieran y pudiéramos ayudar a más personas”, dijo.

Gingal decidió informarse y conocer la posición en la que estaría que reconocía como vulnerable en muchos aspectos y por lo que tomó la decisión de hacer un cambio.

“Porque en el campo laboral iba a haber discriminación, no me iba a poder permitir que aparte de homosexual, con expresión de género fluida, con una expresión Queer de alguna manera, y además con VIH tuviera las puertas cerradas, no iba a permitir que esto afectara mi vida cotidiana”, dijo.

Este ha sido un proceso gratificante -sostiene- porque ha aprendido mucho, de otras personas y sus vivencias. Acudió al Congreso Internacional de Ciencia y VIH organizado por International AIDS Society (IAS), un organismo que estudia a nivel mundial la condición de VIH y buscando parte de la cura.

“Vivir esto te da la pauta para saber hacia dónde quieres seguir caminando, en mi caso, y al principio sí fue un shock y un golpe muy fuerte sobre todo para la familia (…) pero ellos me apoyaron, buscaron la manera de seguirse informando y sobre todo darme las herramientas para que no limitara mi crecimiento como persona”.

Gingal Castañeda Gallardo tiene 22 años y empezó su activismo hace cuatro al ser diagnosticado con VIH/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Gilgal dice que quizá no pueda cambiar el mundo, pero asegura que sí puede aportar un granito de arena para seguir fomentando cambios; incluso dice disfrutar causar “shock en las personas” al momento de romper el “estereotipo de lo correcto”.

“En mi trabajo me permiten acudir si quiero maquillado, con uñas, con la vestimenta que yo decida porque no limita mis capacidades ni mi forma de trabajar, pero sí hace un cambio en las personas que acuden, que me ven y eso permite que las personas se sientan contradichas a ellas mismas, a lo que conocen por correcto e incorrecto y las personas que tienen la posibilidad de querer informarse y piden que se les explique, son las que contribuyen también a fomentar y replicar esta información”.

Aunque reconoce que ha habido momentos difíciles en el campo laboral y académico, subraya que hay personas como él que no están hechos para el molde que se ha diseñado y han creado el propio, por lo que hacer que la sociedad lo note es un avance.

Gingal Castañeda Gallardo tiene 22 años y empezó su activismo hace cuatro al ser diagnosticado con VIH/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Es gratificante porque significa que estamos yendo por buen camino porque en algún momento las personas que sienten como el ‘no siento que esté tan correcto’ o ‘me siento incómodo’, esta incomodidad va a causar o que se informen o incluso más odio, y lo que esperamos es que cause estas ganas de informarse”.

Su meta es seguir trabajando en el sector salud y continuar informando de manera correcta sobre temas como los grupos LGBT+, el VIH o las y los trabajadores sexuales al ser un espectro que sale de la norma y de lo que es necesario que se hable y romper todos los tabús que aún existen.

Primera mujer trans reconocida por un Gobierno

Veracruz, Ver.- Hace seis años Karla Coronado Grijalva fue la primera mujer trans reconocida por un gobierno en Veracruz y estuvo a punto de participar como candidata a soberana de las fiestas más importantes de la región a no ser porque de último momento las autoridades municipales modificaron la convocatoria.

Con 36 años de edad, es una fuerte activista de los derechos de la comunidad LGBT+ y en las pasadas elecciones estuvo en la lista de los candidatos a la diputación federal por la vía plurinominal.

Local Diversa: vivimos en una sociedad injusta, debe cambiarse

Destacó que desde los 17 años inició su proceso de transición y a pesar de ser hija única contó con el apoyo de sus padres siendo la única mujer trans en ambas familias.

“Para mi fue fácil, conté con todo el apoyo de mi familia, soy una persona muy querida dentro de mi familia, gracias a Dios tengo una madre de mente abierta y nunca he sentido una discriminación, empecé a tomar hormonas femeninas y más tarde conocí a un médico especialista que me apoyo en mi proceso de transición”, mencionó.

Aunque sus aspiraciones eran estudiar una licenciatura relacionada con los medios de comunicación al final terminó especializándose en la belleza y el estilismo y actualmente es propietaria de un salón muy prestigiado en un fraccionamiento al norte de la ciudad.

“Yo siempre quise estudiar comunicación, pero una vez por una amiga entré como auxiliar en un salón de belleza y me enamore de la profesión, me encanta poner guapas a las mujeres, me han dado la confianza de maquillar a novias, quinceañeras, princesas y me encanta esa sensación de que mi clienta se vea al espejo y se asombre de lo bien que quedó, amo mi trabajo”, afirmó.

En el 2015 fue nombrada como la primera reina trans reconocida por un gobierno que en ese entonces era encabezado por el PRI.

Karla Coronado Grijalva fue la primera mujer trans reconocida por un gobierno en Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“En otros años ya había habido participación de la comunidad, pero no se ha dado la visibilidad como tal por parte de un gobierno y menos que una mujer trans hubiera sido coronada en un recinto oficial, fue en el teatro Clavijero”, explicó.

Años más tarde en el 2018 apoyada por amigos y familiares trató de inscribirse como candidata a Reina del Carnaval de Veracruz dado que dentro de las cláusulas no se especificaba que la soberana debía ser mujer de nacimiento.

“Un día unos amigos me comentaron que había salido la convocatoria para Reina de Carnaval, revisamos y entre los requisitos no decía nada sobre que la candidata debía ser mujer de nacimiento, la convocatoria no lo decía y me animaron a meterme, pero mi deseo se filtró en los medios de comunicación y un día antes de que fuera a inscribirme cambiaron la convocatoria, todo fue de un día para otro, nunca había existido el deseo de una mujer trans de participar pero no fue hasta que yo me animé que los reglamentos fueron cambiados”, detalló.

Karla Coronado Grijalva fue la primera mujer trans reconocida por un gobierno en Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Mencionó que tras ese deseo frustrado fue noticia a nivel internacional ya que periodistas de Argentina, Colombia, España la contactaron para hablar sobre el tema.

“El tema de viralizó y me hablaron de otras partes de México para una entrevista, así como medios nacionales y por supuesto locales, yo siempre he dicho que el Carnaval es un negocio y ya no una fiesta del pueblo, mi intención era participar y tenía a muchos patrocinadores, empresas refresqueras, cerveceras yo ya me sentía con la corona puesta es una ilusión de la mayoría de las mujeres trans que se nos dé oportunidad para portar la corona de las fiestas más importantes”, refirió.

Karla también ha sido militante de un partido político desde hace 20 años y en las elecciones pasadas tuvo la oportunidad de estar en la lista de candidatos a diputados por la vía plurinominal pero desafortunadamente no entró pese a la impugnación que presentó.

“Por medio de la asociación dentro del partido he podido ayudar a mucha gente de mi comunidad, hemos canalizado a gente con cáncer, con VIH, apoyos de despensas, entrega de aparatos funcionales, siempre he estado activa en el tema LGBT+”, añadió.

Karla Coronado Grijalva fue la primera mujer trans reconocida por un gobierno en Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Karla celebró los avances que ha tenido la comunidad LGBT+ a lo largo de la historia ya que recordó haber sido víctima en más de una ocasión del acoso de la policía y de las miradas críticas de la sociedad.

sin embargo, consideró que en Veracruz aún hay temas pendientes como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género que deben ser de las prioridades de esta nueva legislatura dado que en este periodo ya habrá diputados de la comunidad.

“Si hemos avanzado, pero aún nos falta, seguimos en pie, debemos luchar por nuestros derechos porque se nos ha negado muchas veces, somos una comunidad que busca ser feliz, amor es amor y lo más importante es que nos queremos sentir libres sin que nadie nos señale”, puntualizó.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa