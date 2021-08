Diversa: aún hay homofobia, pero hay más libertad

Veracruz, Ver.- Además de ser Licenciado en Administración de Empresas, Javier Landa Landa se ha desempeñado en el mundo de la gastronomía con su profesión de chef que le ha permitido aperturar y administrar sus propios restaurantes tanto en Xalapa como en Veracruz.

Originario de Xalapa, Javier es actualmente gerente de uno de los antros más reconocidos entre la comunidad LGBT+ del puerto de Veracruz en donde se da oportunidad de presentar todos los shows y talentos artísticos de Veracruz como de otras partes del estado.

Relató que aunque concluyó sus estudios como licenciado en Administración de Empresas y que pudo ejercer su profesión, la gastronomía también era algo que le llamaba la atención por lo que unos años después ya con un negocio en Xalapa se matriculó en una escuela de gastronomía.

El negocio en Xalapa resultó un éxito pero como no era dueño del inmueble tuvo que cerrar porque le pidieron el lugar y posteriormente se aventuró a abrir otro restaurante en una de las zonas comerciales más importantes de Veracruz.

“Tuve la oportunidad de estudiar dos carreras, la gastronomía es una profesión muy bonita y mi primer negocio de comida lo puse en Xalapa y me fue muy bien pero nos pidieron el lugar, fue difícil porque construir un proyecto y consolidarlo es mucho esfuerzo y luego para donde me voy con todas mis cosas, después eche a andar el restaurante en Veracruz que se llamó la Cocina del Chef Landa pero tuvimos que cerrar por la pandemia, nos afectó mucho como a muchos empresarios, de preparar más de 50 comidas diarias se redujo a menos de 20 y ya no fue posible sostener el gasto, de agua, luz internet, gasolina y demás”, dijo.

El negocio tuvo que cerrar, pero por las relaciones que logró consolidar aún sigue trabajando por pedidos o eventos especiales además que con su experiencia en la administración y trata con los clientes fue invitado a trabajar en un antro para la comunidad LGTB+ de Veracruz.

Recordó que anteriormente los antros para la comunidad eran mal vistos entre la sociedad e incluso estaban en lugares relegados, sin embargo, aunque reconoció que sigue habiendo homofobia, si hay más apertura para este tipo de lugares.

Empresario, Chef y relacionista público, Javier Landa / Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

“Los antros gay eran como un tabú muy marcado porque los bares estaban a las afueras de la ciudad, era muy difícil y estaba muy señalados, ahora hay más diversidad y la gente entiende un poco más el tema, hay un poco más de libertad aunque sigue haciendo homofobia, recuerdo que antes pasaba la gente afuera de los bares y gritaban cuanta cosa, obviamente en Veracruz puerto la gente es más guapachosa, alegre aunque se siguen presentando casos de homofobia, a un amigo de nosotros por presión de los vecinos le cerraron el antro y no ha podido abrir ”, mencionó.

Destacó que la diversión nocturna en el tema LGBT+ ha cambiado mucho dado que los shows además de la imitación de baile, canto también incluyen espectáculos drag queen.

Empresario, Chef y relacionista público, Javier Landa / Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

En ese sentido aseveró que la comunidad LGTB+ ha logrado consolidarse sigue habiendo pendientes en la legislación del país.

Comentó que uno de sus deseos es casarse con su pareja con quien lleva una relación más de nueve años pero mencionó que actualmente hay muchas trabas para poder hacerlo ya que al menos en el estado de Veracruz aún no se aprueban los matrimonios igualitarios.

“Yo se que en algún momento vamos a poder lograrlo, yo tengo deseos de casarme, hay una comunidad muy unida y estamos empujando desde todos los sectores, tenemos representantes y esperamos lograrlo, somos una comunidad que existimos, que queremos ser felices y dejar ser felices a la sociedad”, concluyó.

Córdoba, Ver.-El querer sentirse bien e identificada consigo misma, llevó a Luna Linares Torrecilla Guzmán dar este consejo a las personas Trans y evitar en sus amigas los problemas de salud por los que ella pasó durante el proceso de cambio se sexo.

Esta mujer cordobesa recordó su niñez en el barrio de San Miguel, en Córdoba donde la belleza y la moda era lo que le apasionaba, sin sentirse en ese momento identificado con su cuerpo las circunstancias cambiaron legalmente y con los años se convirtió en la en la primer persona en hacer su cambio sexogenérico en su acta de nacimiento por lo que hoy día es reconocida como mujer.

Pero para que Luna llegará a realizarse como persona y profesionista, tuvo que enfrentar muchas situaciones entre ellas la discriminación, "yo no tenía conocimiento de la comunidad Trans sentí que mi cuerpo no me pertenecía y que no era mi esencia, empecé a darme cuenta de esta comunidad y busque volverme mi yo real".

A los 23 años se sometió a tratamientos de hormonas que empezaron a notarse en su cuerpo, pero ella quería más, tuvo la mala cabeza de seguir consejos no mal intencionados pero al inyectarse directamente las hormonas en el pecho le causó problemas de salud graves y padeció de cáncer sometiéndose a tratamientos por dos años, hoy día esta curada.

Vio las necesidades de apoyo legal y médico hacia la comunidad LGBTTTIQ+ y por ello puso en marcha una asociación para brindar apoyo a sus amigos y así nació Movimiento Diversosexual de Córdoba A.C.

Familia y aceptación

En aquellos años, Luna perdió a su padre un año antes de ser la mujer que hoy día es, pero sabe que su papá siempre supo no era feliz, "mi padre me dijo no importa yo te quiero y fue algo que sentí bonito pues note que a los padres no los puedes engañar".

Respecto a su mamá, Luna recordó que ella tenía la sospecha pero el miedo a los tratos de la sociedad eran una barrera que le impedían ver más allá pues pensaba su hija iba a salir lastimada.

Chica Trans ayuda a otras a tener aceptación y superar miedos /Foto: Cortesía | Luna Linares

Se mostro feliz al ver que su familia, las personas que más quiere la aceptaron y que la mujer que le dio la vida la aceptó y eso la hizo más fuerte para afrontar la discriminación que lamentablemente no ha desaparecido, " si mi madre que me vio como niño y ahora me trata como hija es algo que me llena".

Luna Linares lamentó que la mentalidad del morbo haga que la discriminación no baje e inclusive al referirse a las personas Trans de una forma errónea no se hace por falta de conocimiento sino para "fregar" la vida y causar molestias, "ahora las leyes están de nuestro lado y ha se puede denunciar".

La entrevistada dijo que gracias a la AC que representa han apoyado a personas del mismo sexo a contraer nupcias en estados fuera de Veracruz, pero lo que más busca apoyar es el cambio sexogenérico sin embargo en 2017 se bloquean estos procesos y algunos cambios se quedaron en el limbo, "muchos se quedaron con su nombre y hasta que nos den luz verde en el estado esto cambiará pero la Cámara de Diputados ha echo lo suyo en temas de adecuación aunque falta mucho para lo legislativo".

Su paso por certámenes de belleza

La belleza no sólo se mide en cuerpo y rostro sino en corazón y alma, por ello Luna Linares ha sido participe de estos certámenes, competencias como el Miss Queen International celebra la belleza Trans.

Cuando inicias buscas ser la mejor y ella tu o sus pininos en la ciudad de Córdoba en el 2017, tuvo la oportunidad de representar al estado a nivel nacional, fue Reina en Córdoba, Orizaba, Ciudad Mendoza, Oaxaca, Tierra Blanca, Xalapa y Veracruz.

" Ha habido críticas con estos certámenes pero existen procesos por los que pasamos, conseguimos triunfos con esfuerzos y eso no lo ven".

Chica Trans ayuda a otras a tener aceptación y superar miedos /Foto: Cortesía | Luna Linares

Finalmente Luna Linares Torrecilla Guzmán tiene una escuela de belleza en la ciudad de Córdoba y tiene becadas a mujeres Trans con el objetivo de que tengan herramientas laborales.

Con información de Guadalupe Castillo