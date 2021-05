Diversa: catedrático y modelo exitoso a sus 58 años

Xalapa, Ver.- El xalapeño Jorge Quiroz Barradas nunca pensó que a sus 58 años pudiera estar aplicando como modelo para agencias nacionales y una internacional, pues ese mundo es para jóvenes, sólo que él es un joven en cuerpo de adulto: practica diversos deportes extremos.

Tiene muy buena relación con la cámara, por lo que a instancias de un amigo, se hizo una sesión de fotos, a la que siguieron otros shootings a través de los que se le da expresar sus emociones.

Al inicio de la pandemia provocada por el Covid-19, Jorge que no había estado bien de salud, se guardó con pánico durante tres o cuatro meses en los que se puso a hacer ejercicio, lo tomó tan en serio que su cuerpo se transformó de delgado a marcado, entonces empezó a buscar aplicar para alguna agencia de modelos en la Ciudad de México, donde no sólo no hay modelos mexicanos, mucho menos de su edad.

Todo tiene un por qué, dice, mientras recuerda que su madre que era modista les enseñó a él y a sus cuatro hermanos a trabajar y a luchar por lo que querían. Con su oficio les dio estudios, él se graduó como ingeniero mecánico eléctrico, tiene además una maestría en educación y comunicación educativa y como catedrático de la Universidad Veracruzana (UV) no sólo le da clases a los jóvenes sino a sus colegas en el área de tecnologías.

Su inquietud le hizo viajar a León, Guanajuato, de donde trajo bolsas que empezó a vender, le fue tan bien que posteriormente viajó a Estados Unidos de donde traía bolsas y bisutería, siempre estuvo inmerso en el mundo de la moda hasta ahora en que se prepara para convertirse en modelo y actor, aunque la docencia le siga apasionando.

Pero “nada es gratis”, enfatiza, “de lo bueno y de lo malo se aprende. He aprendido a crecer, a poner la felicidad en mis manos, a luchar por lo que quiero, y a mantener la mente ocupada, pues el trabajo es lo que te saca adelante”.

Maestro de tiempo completo en la UV, sabe lo importante que es la preparación para lograr metas, por lo que tomó un curso en la Ciudad de México con el modelo Daniel Furlong y actualmente toma otro de actuación, pues ha hecho casting para algunos comerciales pero no pretende ser un improvisado, se le da de manera natural, porque lo que busca es ser feliz.

La pandemia le ha permitido experimentar otras cosas, sobre como expresarse mejor a través de la foto; sin perder los pies de la tierra, siendo quien es y sobre todo, un modelo a seguir para sus alumnos, para que vean que si los sueños se persiguen, se alcanzan.

Para ello continúa haciendo ejercicio, comiendo muy sano, y haciendo meditación para estar en equilibrio, ya que si pretende proyectarlo debe ser real.

En este punto de su vida, asegura, se siente pleno, feliz, seguro y muy afortunado porque hace lo que le gusta. “Y voy por más, cada vez más”, lo que le hace sentirse muy contento ya que las cosas empiezan a dársele con mayor facilidad, la barbería ahora es gratis para él, así como los tratamientos para el cuidado de su piel.

Jorge Quiroz Barradas ni en sueños se vio en el punto que ahora está, “las cosas se fueron dando, nada es gratis, se necesita cuidado e inversión”, concluye a la vez que comparte busca lo que quieres, por lo que él seguirá buscando aplicar para alguna agencia, mientras tanto continúa preparándose.

Apoyado incondicionalmente por su familia

Córdoba, Ver.- Sobre el escenario muestra su talento pero a través de sus canciones da una muestra de agradecimiento a sus familiares y amigos que le han apoyado a lo largo de 25 años de carrera musical, Anthony García, es un cantante orizabeño que ha modificado las canciones a su estilo, dando un plus con su maquillaje y vestuarios extravagantes que hacen de sus shows una obra de color.

Anthony García, nació en Ciudad Mendoza, pero radica en Orizaba y desde que tenía un año 3 meses su mamá sabía que tenía el talento del canto pues todo ello quedó evidenciado en los casetes antiguos que hoy quedan en la memoria, con el paso del tiempo a los 16 años empezó a cantar profesionalmente en grupos de la región, el rock, pop, balada y ranchera eran parte de su repertorio.

Apoyado 100 por ciento por sus padres, Anthony buscó su sueño y con el talento nato en la voz, sin estudios profesionales, hace dos años creó su propio sello musical versátil pues cantando covers como Historias de Amor de OBK, Espectacular de Fangoria ft Alaska, Tu y yo del cantante Remix así como el reciente “bebé musical” llamado Amor Prohibido de Selena Quintanilla.

Pese a que interpreta canciones conocidas en conjunto con un equipo de producción, el talento, creatividad y originalidad que describen a Anthony da un toque extra a cada canción poniendo su propio ritmo , así como un maquillaje colorido y un vestuario extravagante.

Anthony García comentó que buscaba sobresalir en la industria de la música de la región Orizabeña por ello, buscó apoyo de profesionales en diseño y maquillaje y apoyado de Miguel Galo y Sonia Peláez creó un estilo propio que en sus vídeos musicales y presentaciones le han valido para destacarse y ser apoyado y aceptado en la comunidad LGBTTTIQ a la cual pertenece orgullosamente pues esto le ha valido para abrirse puertas, sin ser criticado ha sido aceptado.

Comentó que para sus vestuarios, él da la idea al diseñador y este la plasma en telas de color blanco, negro, dorado y plateado, para poder maquillarse en una presentación debe de estar una hora antes, pues el trabajo que lleva poner sobre su rostro plumas pequeñas y maquillaje metálico toman tiempo.

El 30 de abril, estreno el cover de Amor Prohibido acompañado de sus bailarines, colores y los toques mágicos de la edición en colores que resaltan la bandera de la comunidad LGBTTTIQ, Anthony se desenvolvió en este video el cual lleva 431 visualizaciones en Youtube.

La comunidad ha sido parte de sus vídeos musicales, por ello en su primer cover tomo la historia de dos parejas del mismo sexo para darle vida a la representación.

Para Anthony García, la música es su forma de expresión por ello ahora tiene el objetivo de poder trabajar con Karime Sánchez y Pedro Marroquí, cantantes que han destacado dentro de la región y que sabe darán un plus para las canciones que tiene en mente.

Con más proyectos musicales y colaboraciones, Anthony se mostró agradecido, pues pese a la pandemia de Covid-19 tuvo la oportunidad de realizar presentaciones privadas en antros de la ciudad con una afluencia limitada y espera pronto volver a los escenarios, mientras labora en más ideas que le darán color, creatividad y vida a sus próximos proyectos.

