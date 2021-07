Diversa: conoce a Kimberly y cómo cumplió su sueño

Veracruz, Ver.- Como auxiliar de enfermería y terapeuta física Kimberly Martínez ha demostrado que las mujeres trans no solo pueden desarrollarse en el mundo del estilismo, maquillaje o el espectáculo sino que pueden consolidarse en una carrera profesional.

Con 40 años Kimberly quien ya es reconocida como mujer ante la sociedad después de un cambio de documentación en la Ciudad de México, ha cursado sus estudios en enfermería y terapeuta en las ciudades de Veracruz y el estado de Quintana Roo.

Desde temprana edad se sintió atraída por el mundo de la medicina por lo que en cuanto tuvo oportunidad se empleó en una clínica particular y tras varios años de estudios puso en práctica los conocimientos bajo la supervisión del personal médico que laboraba en el consultorio.

“Desde pequeña tuve ese sueño de ser doctora o enfermera, me llamaba mucho la atención poder ayudar a las demás personas por medio de este trabajo tan bonito que es la enfermería y en cuanto tuve la oportunidad entré a trabajar en una clínica, ahí estuve 16 años y puse en prácticas todos mis conocimientos, hice cursos y me capacité como enfermera auxiliar, gracias a Dios he contado con el apoyo de mi familia y de los doctores”, detalló.

Comentó que en la clínica se atendía todo tipo de cirugías desde colposcopia, partos, vesícula, urgencias y demás.

Posteriormente por invitación de unas amigas migró un tiempo a la ciudad de Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo donde se especializó en el área de la terapia física muscular.

“Después de muchos años renuncié a la clínica y me fui a estudiar a Quintana Roo para hacer mi carrera de terapeuta, básicamente son masajes terapéuticos, me he encontrado con personas que confunden el termino de terapia con algo sexual, me he topado con gente principalmente hombres y un mensaje terapéutico es para el musculo, su circulación sanguínea, oxigenación, descontracturar porque a veces en la espalda se nos forman contracturas del estrés, problemas de artritis para relajar músculos y tendones, no es nada erótico ni sexual”, reiteró.

Actualmente Kimberly se ha ganado el respeto de toda una sociedad como enfermera ya que la buscan para atender curaciones, toma de presión y glucosa, temperatura, inyecciones, suturas, colocación y retiro de sondas foley y nasogástricas, lavados mecánicos por heridas de pie diabético, colocación de aretes a recién nacidas y hasta preparar a los muertos.

“Me he ganado el resto de la gente porque he tratado de superarme, yo se que muchas mujeres de la comunidad se inclinan por ser estilistas, maquilladoras, modelos, dar shows y algunas lamentablemente se van a la prostitución pero hay campo para todas y también podemos ser profesionistas, podemos superarnos en las ramas que nos propongamos creo que tiene que ver mucho la familia que te acepte para que salgas adelante, en mi caso me aceptaron con esta diferencia que hice desde muy chiquita sabía que yo era niña y empecé mi cambio a los 20 años”, comentó.

Foto: Cortesía | Kimberly Martínez, terapeuta y enfermera

Afirmó que todas las personas de la comunidad LGBT+ tienen la capacidad de desenvolverse en todas las áreas profesionales sin embargo requieren de más opciones por parte de los gobiernos además de leyes que las defiendan y las reconozcan.

Comentó que, en su caso aunque logró modificar su INE para ser reconocida como Kimberly Martínez, todo el proceso en la ciudad de México porque en Veracruz aún no hay posibilidades por lo que urgió a la nueva legislatura trabajar a favor de esta comunidad.

Ayuda a mujeres y hombres a sacar su mejor versión

Xalapa, Ver.- Marco Antonio Reyes Becerra conocido por sus amigos como “Bombón” encontró en el trabajo de belleza su pasión desde muy pequeño, por lo que desde hace algunos años ha dedicado su vida en ayudar a los demás a sacar lo mejor de sí.

Tiene 38 años y estudió Comunicación en la Universidad IVES, aunque ejerció poco tiempo y le gusta; actualmente tiene un salón de belleza donde ha podido ayudar a mujeres y hombres a sacar su mejor versión.

Marco Antonio Reyes, estilista/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Desde muy chico mi afán era el arreglar a las personas, cambiarlas en su imagen y me fui metiendo en eso, en el arte de la belleza, la estética, la dermatología, la piel y es lo que en realidad me encanta, me fascina cambiar a las personas; si vienen achicopaladas las mujeres trata uno de ser como el psicólogo que cambia completamente la imagen de las personas”, narró.

Tiene cinco años que se independizó y ahora tiene su propio salón de belleza lo que le ha permitido convertirlo también en un espacio de relajación y de encuentro con la naturaleza. “Uno empieza siendo empleado, pero tarde o temprano empiezas a ver la oportunidad de independizarte y más que todo, soy de la idea de que uno se vuelve un especialista, en mi caso le brindo a las personas, el tiempo, el espacio y 100 por ciento dedicado a cada persona”.

Ahora realiza cortes, maquillajes, tintes, tratamientos, alaciados y todo lo relacionado con la belleza de la piel y el cabello. Refirió que su vida no estuvo marcada por la discriminación, pues consideró que el respeto que das es también importante para ser respetado. Ser original, como lo perciben quienes lo rodean, ha hecho además que se gane el cariño y reconocimiento de los demás.

“A lo mejor hay comunidades cercanas a la ciudad donde está muy marcada la discriminación, pero ya en estos tiempos yo creo que hay más auge de información porque todos somos seres humanos y no te va distinguir el que tengas una preferencia sexual”, abundó Marco Antonio Reyes.

Marco Antonio Reyes, estilista/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

La estética se encuentra muy cerca del parque Los Tecajetes en la calle Hilario C. Salas, número 28 interior 5, afuera se observa un cartel con la leyenda “Simplemente Bombón La Casa de las Flores”. En ese espacio mezcla la diversidad de flores y plantas que lo convierten en un sitio para estar cómodo y en armonía.

“La mayoría de las personas que van a verme me dicen que no parece estética, sino que más que todo parece vivero y un lugar para poder estar platicando y estar a gusto porque mezclo la botánica, las plantas, con el medio, con la forma en la cual las personas están para que yo las arregle y se sientan cómodos, todo está armonizado”, explicó.

Marco Antonio Reyes, estilista/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Para "Bombón" la mejor publicidad es la que se hace de boca en boca, por lo que asegura que no cuenta con página en redes sociales porque esto ha sido mal utilizado por algunos para mostrar trabajos que no son reales. Esto no lo limita, porque cada vez tiene más clientes y gente que confía en su trabajo y lo animan a ser cada vez mejor.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa