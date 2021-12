Diversa: conócelo, triunfa como dramaturgo y es multipremiado

La multipremiada obra Pasaportes de Tony Ortiz será reestrenada en febrero del próximo año con un nuevo elenco en teatro aún por definir, anuncia el dramaturgo oriundo de Las Choapas, Veracruz, quien también anuncia la presentación de sus alumnos de canto y teatro el próximo 18 de este mes en Casa 13 Centro Cultural, con entrada libre.

Asimismo pretende que la obra Habitar sin ti la oscuridad tenga su estreno el próximo año.

Leer más: Es posible lograr una sociedad más respetuosa: Geovani

El escritor recuerda que Pasaportes fue publicada en una antología de Costa Rica, Estados Unidos y México, la que se distribuyó en estos tres países.

La multipremiada obra Pasaportes será reestrenada en febrero del próximo año/Foto: Cortesía | Tony Ortiz

Local Comunidad LGBT+ espera que el diputade Iván Durán no los decepcione

En esta ocasión le acompañan en escena Abigail Pulido y Julieta Barradas, aún está pendiente el foro, y en marzo o abril tendrá la presentación de sus alumnas de actuación con una obra aún por elegir en algún teatro de la ciudad.

Actualmente Luis Antonio Ortiz Domínguez forma parte del comité editorial de la asociación de dramaturgos jóvenes Dramaturgia Contemporánea Mexicana de Norte a Sur la que está por lanzar la primera edición de una antología compuesta por obras de dramaturgos de Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua y el Estado de México.

Pasaportes, agrega, obtuvo dos premios a mejor dirección, a mejor puesta en escena, a mejor producción y todos los actores que participaron tuvieron nominaciones a mejor actor y actriz, por lo que está muy contento de poder reestrenarla el próximo año.

Espera que en febrero el público vuelva a acompañarlos en esta historia, pues las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de conocerla o volver a verla en alguno de los teatros de la ciudad. Después tendrán una temporada en Casa 13.

Creador del espacio cultural independiente Casa 13

Si bien el espacio cultural Casa 13 estuvo cerrado casi dos años, las actividades continuaron en línea con lecturas dramatizadas, obras de teatro que ya tenían los elencos preparados y la lectura de obras nuevas, asimismo compartieron la producción Broadway a la distancia.

Local Diversa: arte en diseño con vírgenes y la Santa Muerte

Añade que el espacio ha podido sobrevivir gracias a que cuando empezó la pandemia recibió un estímulo del Fonca y estuvo trabajando con éste, así como por el apoyo de sus alumnos, sin embargo luego de dos años cerrado hubo algunas pérdidas debido a la humedad de la ciudad.

Hace unos tres meses se reabrió Casa 13 para ofrecer talleres de actuación y canto dirigidos a personas de todas las edades que no tuvieran ningún conocimiento de las disciplinas, gracias a lo que se hará la presentación de los diez alumnos de canto y tres de actuación, con entrada libre, por lo que los interesados pueden acercarse para obtener más información sobre los talleres que se reinician en enero.

A través de la revista Tramoya de la Universidad Veracruzana, el dramaturgo Tony Ortiz ha publicado Lo que la vía calló ese primero de enero, Un gato negro en la ventana, Habitar sin ti la oscuridad, El amor nos ha fallado, entre otras, por lo que agradece a Francisco Beverido Duhalt, a Luis Marín y al maestro Héctor Mendoza por apoyarle en la publicación de sus obras, pues mientras le sigan dando la oportunidad de publicar, así seguirá siendo.

Comenta que trabaja en la tetralogía que de Las esposas que entra dentro una saga dramatúrgica que se llama La preciosísima sangre y dentro de esas obras, ya están publicadas Lo que la vía calló ese primero de enero y Habitar sin ti la oscuridad; las otras dos Agustina y Ada pretende publicarlas de manera independiente, aunque podría ser a través de alguna editorial que le interese en trabajar con él.

En ésta aborda una especie de convivencia entre lo sobrenatural y el amor, en Los amantes en la vía, que es Lo que la vía calló ese primero de enero, habla del encuentro de dos personas que no se conocían pero que sí se habían visto en otros años; Habitar sin ti la oscuridad cuenta qué sucede cuando la mujer de la historia anterior deja su casa y lo que sucede en ésta; en la siguiente la historia es 15 años después de ese suceso y en la cuarta se remonta al inicio. Son cuatro esposas que están conectadas las unas con las otras hacia un propósito de una organización religiosa.

La multipremiada obra Pasaportes será reestrenada en febrero del próximo año/Foto: Cortesía | Tony Ortiz

Actualmente Tony Ortiz estudia la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de México, pues desde que hizo su servicio social al egresar de la Facultad de Teatro de la UV, se interesó en transmitir correctamente la información para la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud, lo que en coordinación con las artes, llega mejor a los escuchas, considera.

Luis Antonio Ortiz Domínguez estudió en la Facultad de Teatro de la UV; hizo la maestría en Producción artística y marketing cultural en el Instituto Realia y a la par hizo un certificado en Producción técnica teatral en el Liceo Milán Lucerna en la Ciudad de México y actualmente estudia psicología en la UNAM.

La danza le abrió las puertas

Córdoba, Ver.- La decisión de formar un sueño o decidir un futuro profesional es uno de los dilemas que los jóvenes enfrentan cuando se trata de “salir al mundo”, para Cezar Espejo, bailarín profesional y profesor de la Universidad de Danza en Xalapa el baile en su género contemporáneo y el hip hop son dos de sus pasiones que lo han llevado a pisar países diversos donde con mucho orgullo porta uno de sus trajes coloridos inspirados en la comunidad LGBT+.

Para Cezar, el baile no era parte de su vida cuando era menor de edad, se considera tímido y le daba pena el poder mostrarse por ello no era partícipe de todos los festivales escolares siendo esto para él una obligación, sin embargo a los 14 años fue que el horizonte respecto al baile se abrió ante él e ingresó a una compañía en su municipio siendo este su primer escenario con el genero de reggaetón teniendo como objetivo las competencias fuera del estado de Veracruz permitiéndole a su corta edad poder viajar y a la par hacer algo que le liberaba el alma y el cuerpo.

Cezar Espejo, bailarín profesional y profesor de la Universidad de Danza en Xalapa/Foto: Cortesía | Cezar Espejo

Local Diversa: en pareja y con club ayudan a niños

La posibilidad que el baile le ha dado es el viajar siendo a los 16 años su primer competencia nacional, pero en este punto fue que el ámbito de la coreografía despertaba en él ideas, movimientos y la creatividad de poder aportar a sus profesores no solo en los pasos sino en la música, la mezcla y los vestuarios llamativos.

A los 18 años, tuvo la oportunidad de estar presente en los intercolegiales de baile, pero los años pasaron y para Cezar el decidir por continuar profesionalmente en el baile o hacer una carrera “bien” como sus padres le mencionaba fue una de las primeras decisiones más grandes de su vida por ello intentó cursar la carrera de Ciencias de la Comunicación y a la par estar viajando a Xalapa para estudiar danza contemporánea, pero al verse agotado y cruzarse los horarios, la danza su pasión fue lo que más pudo en él, su sueño reinó en su corazón y continuó sus estudios en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana.

“Cuando hice el año estudiando Comunicación recuerdo haber tenido una compañera como de 50 años y yo les dije a mis papás que podía regresar después a una carrera bien, no veía la prisa, pero en la danza si se me podía ir el tiempo y fue donde me apoyaron y curse la licenciatura”.

Siendo su fuerte las danzas urbanas, al entrar de lleno a la danza contemporánea su mentalidad como bailarín cambio pero el toparse con las técnicas del ballet clásico en el cual lleva 11 años practicando siendo este uno de sus “sueños frustrados” por la técnica empleada en esta disciplina del baile dentro de las bellas artes.

Cursando los tres perfiles que da la Universidad Veracruzana para esta carrera, docente, coreógrafo y bailarín, Cezar optó por titularse como intérprete teniendo él sus propias coreografías lo que representó un parteaguas en la facultad pues muy pocos se atreven a hacer lo que este huatusqueño realizó.

Cezar Espejo, bailarín profesional y profesor de la Universidad de Danza en Xalapa/Foto: Cortesía | Cezar Espejo

El poder darse la oportunidad en el baile de viajar a diversos países y viajar le permitieron tener otras perspectivas del baile pues su energía era notoria en el escenario aspecto que no gustaba tanto a sus profesores, pero al finalizar la carrera esta energía que tuvo la exploto con su necesidad de hacer coreografía y darse el tiempo para una maestría en Pedagogía de la Danza.

Para Cezar, el último año de su carrera profesional fue “ajetreado” pues combinaba sus tiempos en la escuela pero también con sus proyectos personales como un dueto contemporáneo que le permitió conocer España a escasos meses de titularse.

En la compañía de baile con la que empezó perteneció 15 años donde dividía sus tiempos entre la universidad y las competencias de bailes urbanos sin olvidar sus raíces.

La oportunidad de poder mostrar su talento como coreógrafo siendo esto una experiencia para él llegó en 2019, donde un grupo dueto y él como solista acudieron a Argentina a una competencia latinoamericana dándole el triunfo y reconocimiento por su talento, pero al llegar la pandemia de Covid-19 muchas otras competencias se vieron pausadas, no obstante hace poco tiempo se han retomado las actividades de baile.

Cezar Espejo comentó que para él este año fue de éxitos totales, “llevo 14 premios en menos de un año siendo este uno de los más fuertes, en Junio fui a un Latinoamericano que me permitió llegar a Cancún donde obtuve primeros lugares y a la par Unidos por la Danza se puso en contacto conmigo para participar en su evento con una beca, siendo que hay no obtuve nada pasaron los años y volví con la misma coreografía pero renovada, con otros bailarines más y resultamos vencedores para ahora ir a la competencia mundial”.

Para esta competencia llevo un dueto de Contemporáneo, un free y un solista de Hip Hop, él obtuvo el segundo lugar en solista donde tuvo el pase clasificatorio para agosto del 2022 en Londres y con los duetos viajará próximamente a Costa Rica en Marzo y en julio a Canadá.

Cezar Espejo, bailarín profesional y profesor de la Universidad de Danza en Xalapa/Foto: Cortesía | Cezar Espejo

Actualmente este joven de 29 años está siendo profesor de danza en la Universidad que lo vio salir siendo para él una “batalla” pues fueron diversos procesos que tuvo que pasar para poder tener la llamada plaza dentro de la institución, sin embargo recordó que su talento cuando realizó su servicio social le permitió ahora renovar un curso de baile y ahora forma parte del cuerpo de profesores que día a día practican para tener mejores talentos en el estado de Veracruz. De igual forma cuenta con un estudio de baile en Huatusco “Producers”.

Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba