Diversa: Karlos canta al amor sin importar la orientación sexual

Orizaba, Ver. - Los valores, el talento, así como los triunfos personales y profesionales, deben ser reconocidos por la persona quien lucha, no por su preferencia sexual o posición económica, dejando de lado las etiquetas y estereotipos, así definió Karlos Enrique Sierra Aguilar su paso por la vida, siendo una persona abiertamente gay, quien ha luchado por todos sus logros.



Desde niño su infancia la vivió en la costa de Cardel, Veracruz, siempre fue apoyado por sus padres, el amor que ellos le demostraban no cambió cuando tuvo que revelarles su preferencia sexual, demostrando su seguridad ante lo que iba a revelar, pues su temor era no ser comprendido en cuanto a sus sentimientos; "no se pueden poner en el papel solamente cuando lo vives".

Impulsado siempre por ser alguien en la vida, lograr sus sueños y cuestiones profesionales, Karlos creció rodeado de amor, pero también mostró interés en el arte, más específico en la música, no obstante la etapa del bachillerato fue un ciclo que "marcó" su adolescencia, ya que sufría de discriminación y etiquetas por su preferencia sexual, pues en dicho momento no había revelado esa parte de él a su círculo escolar, pero los años pasaron y al entrar a la carrera profesional como licenciado en ciencias de la comunicación está perspectiva cambio.



Su vida personal y profesional se desarrolló luego de haber culminado su carrera en el 2003 en una universidad de la ciudad de Orizaba y desde ese momento se quedó en la ciudad como independiente, en una mezcla con su pasión por la música siguió adelante, "nunca he tenido discriminación, estoy convencido de que cuando respetamos y lo llevamos como estandarte de vida no se puede recibir una discriminación, me gusta respetar y es lo que recibo".



¿A QUÉ LE CANTA?



Karlos Sierra, como es conocido en el ámbito musical, ha estado desarrollando su talento como cantante de pop, pero también como cantautor sacando a sus 36 años su primer sencillo "Amor Pasión", que relata una historia pura de una pareja gay.

En sus canciones se refleja la igualdad por los procesos que se viven en torno humano sin importar la orientación sexual, hablar del amor y desamor mediante sus canciones, sin embargo, la pandemia de Covid-19 frenó sus presentaciones, pero esto le funcionó para desarrollarse en el ámbito profesional entrando más de lleno en lo que ahora hace como director de carrera de la Facultad de Diseño Gráfico, Medios y Publicidad de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) en donde ya tiene 11 años laborales.



Él, manifestó que a pesar de ser gay, no "navega con la bandera de color" es decir, que no por el hecho de ser gay ha logrado todos sus sueños, "cuando decides hacer algo o servir en algo debes de dar tu corazón, si me gustaría decirlo y es que en verdad debemos de amar lo que hacemos pues es la forma de que una semilla germine".