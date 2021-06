Diversa: la drag que pugna por igualdad de derechos

Xalapa, Ver.- Ser Drag Queen ha sido el “arma” que Tasty Caramelo utiliza para llevar un mensaje de lucha y defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ.

Romper los estereotipos, señalamientos y falta de áreas de apertura para la promoción de shows que permitan mostrar todas las facetas de los integrantes de esta comunidad forman parte de sus objetivos diarios.

Este personaje nació en el 2019 y desde entonces se ha convertido en el vínculo entre la sociedad y la comunidad que busca ser visible en todos los sectores, así como espacios.

La comedia mediante el Stand Up es la vía que tiene para demostrar a la sociedad que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos.

En entrevista para Diario de Xalapa, refiere que el camino recorrido no ha sido fácil, pues, al igual que otros integrantes de la comunidad, las agresiones verbales forman parte del día a día.

Al respecto, comenta que los daños del cuerpo se pueden curar, pero el alma tarda, “las situaciones adversas de la vida nos marcan tanto que no basta con un día, semanas o meses, pueden ser años”.

Uno de los retos principales es lograr que las nuevas generaciones sean capaces de defender su identidad, sus decisiones, su sexualidad.

“Nuestra generación está luchando contra las recetas antiguas, por ejemplo: a las mujeres les decían que debían aprender a cocinar, a atender a sus hermanos, casarse con alguien que las pudiera mantener y tener hijos para poder estar realizada. Sin embargo, cada persona es diferente y debe contar con la oportunidad de elegir sobre su presente y futuro”, expuso.

Por ello, hace un par de años desarrolla un programa, el programa de radio Berenjena Split, el cual es transmitido por Voice Alice.

El programa tiene contenido variado, basado en temas de inclusión y orientación para las nuevas generaciones con el apoyo de especialistas que brindan información clara, oportuna y amplia.

“A las generaciones que estamos arriba nos hubiera gustado tener orientación, buscamos educar a las nuevas generaciones y a las personas heterosexuales sobre lo que realmente acontece con la comunidad, los problemas reales, las agresiones y todo aquellos que nos daña constantemente”, dijo.

El programa, que se transmite los jueves de 19:00 a 20:00 horas en redes sociales, se ha convertido en el vínculo directo entre la comunidad y los especialistas que resuelven todas las dudas que surgen sobre el tema tratado.

Además, busca que se erradiquen los estereotipos que la población tiene hacia los integrantes de la comunidad, especialmente aquellos que tienen que ver con su actuar o la realización de determinadas actividades o profesiones.

“Luchamos contra todo aquello que la sociedad dice que está mal, el ser femenino, delicado, homosexual, con este personaje trato de romper todos los esquemas, enfrentarme a la sociedad”, comentó.

Para evitar la depresión

Con la llegada de la cuarentena por Covid-19, surgió el programa Entaconarte transmitido por Burrito Mood, a través del cual hacía uso de la comedia para ayudar a quienes estaban o se encuentran en situaciones emocionales complicadas ante el aislamiento.

La intención era que las personas pudieran sobrellevar la situación en la que nos encontramos, que el humor sirva para superar las situaciones adversas

A la fecha el programa se detuvo, pero no la intención de retomarlo como terapia y ayuda a quienes han presentado algún cuadro de depresión o ansiedad ante el aislamiento.

El proyecto a futuro es ampliar la visibilidad de la comunidad, misma que por décadas ha estado bajo los señalamientos y críticas de la sociedad.

Arte que se debe conocer

Ser Drag Queen no es sólo estar bajo un personaje o máscara, sino que se debe tener la capacidad actoral que se requiere para estar arriba de un escenario.

Su intención siempre fue estudiar teatro y por cuestiones ajenas no pudo hacerlo en el momento que deseaba; sin embargo, nunca dejó de perseguir su sueño de subirse a los escenarios arropado de un personaje.

Previo a la cuarentena Tasty Caramelo se presentaba en bares de la capital veracruzana, pero ante las situaciones adversas que vinieron con la cuarentena actualmente lo hace con la ayuda de las redes sociales.

Considera que la sociedad se debe atrever a conocer este tipo de arte porque es sano y no deben olvidar que detrás de la pantomima, las plumas, la lentejuela y el maquillaje hay un ser humano que al igual que todas las demás personas tiene sentimientos y derechos.

“El arte es el mejor vínculo que he encontrado para decirle a la sociedad quién soy, que me siento orgulloso de lo que soy y que lo que yo hago no le quita la vida a nadie, pero me da vida a mí”, mencionó.

Lograr su personaje no es fácil porque se requieren por lo menos tres horas, dos para el maquillaje y el resto del tiempo para la modificación del cuerpo, de ahí la importancia que tiene que la sociedad respete la labor que realiza cotidianamente.

“El show Drag es algo que se debe ver, disfrutar y, en caso de así decidirlo, realizar, se trata de una actividad que pueden hacer hombres o mujeres, nosotros somos el artista y la obra viviente, somos la voz de quienes no pueden defender sus sentimientos, su sexualidad o su forma de vida, lo único que queremos y pedimos es respeto porque tenemos los mismos derechos que cualquier persona y eso es algo que a la sociedad se le ha olvidado”, agregó.

Modelaje no tiene género y cumple su sueño

Córdoba, Ver.- El mundo del modelaje divide para hacer varios sectores, y en este siglo XXI los concursos como el Mr. Gay ya son eventos certificados que entregan cintas o bandas a los ganadores, sumando un proyecto de ayuda o altruismo. Jonathan Jair Escobar Rojas tiene actualmente 30 años y su vida giró cuando entró a esta industria.

Desde niño contó con el apoyo de sus padres y familiares, creció en un entorno de valores y ejemplos, su jardín de niños, primaria y secundaria lo consideró como una etapa escolar normal, sin embargo al entrar a la preparatoria fue una de las mejores etapas de su vida, conservando aún a sus amigos.

Los años pasaron y Jonathan ingresó a la universidad teniendo la oportunidad de poder estudiar dos carreras profesionales como psicología y pedagogía , dejando inclusive truncas dos carreras, una de ellas odontología, “me queme mucho las pestañas, a más no poder”.

Con el tiempo dejó su ciudad de origen, a sus familiares, amigos y conocidos y fue así como emprendió el viaje a la ciudad de México, pero en el 2018 una noticia le cambiaría la vida y eso hizo que volviera a su ciudad de origen en el estado, pues fue notificado como una de las personas que el presidente municipal le tomaría en cuenta y aceptando el reto participó del Mr. Gay 2018.

Sin tener conocimiento de modelaje y moda, empezó a capacitarse tomando clases de modelaje, de oratoria, preparación física y clases de pasarela para los modelos hombres, no supo si quien le contacto había tomado en cuenta a más personas, pero Jonathan puso todo de su parte para sacar este certamen donde representó no solo al estado de Veracruz sino a toda la comunidad LGBTTTIQ+.

Sin considerarse una persona atlética o fitness, tuvo que cambiar regímenes alimenticios, llevar una dieta con especialistas y empezar a realizar ejercicios físicos que le permitieran estar en forma pues aparte de modelaje, traje de gala, traje de baño, entrevista, presencia, proyecto y exámenes de conocimiento, la apariencia cuenta.

Compitiendo con 11 personas más, Jonathan logró obtener la banda de Mr. Simpatía 2018 a nivel estado pero para el 2019 su suerte cambió y fue nombrado Mr. Gay World México 2019, cinta que entregará este año.

Por temas de pandemia, este sector del entretenimiento fue parado por lo que la “corona” del 2019 será entregada este año en un evento a mediados de septiembre en Mérida Yucatán.

Jonathan no solo mostró ser una personas capaz de representar a todo un estado y a la comunidad LGBTTTIQ+ sino que con su proyecto de apoyo a las personas que han sido positivas en el VIH ha dado ayuda psicológica a través de pláticas que con la Asociación Todos Positivos están implementando.

“Es un tema tabú en la sociedad, en mi mente sigue siendo mi lucha para cambiar la mente de, no por dejar el título dejaré de apoyar, al contrario le remo con más fuerza porque la lucha sigue y no va a parar”.

Lamentó que la sociedad actual tenga una mentalidad que no le permite ver que por un simple beso un contagio de este tipo no puede darse, por eso su proyecto continuará fuera de los reflectores de un concurso como Mr. Gay.

Apoyado al 100 por ciento por la comunidad LGBTTTIQ de quienes obtuvo no sólo la moralidad y la fuerza, sino que apoyó en vestuarios para las pasarelas y patrocinios para todos los books realizados en tema de fotografías.

Él nunca sintió la necesidad de salir del closet pues su mamá sabía lo que realmente era, “no es fácil decir que eres abiertamente gay, estamos en una sociedad de mentalidad machista, muchas personas por miedo o represión tienen que verse obligados a pesar de forma diferente”.

