Diversa: La vida es más fácil con educación y reflexión

La ignorancia es como una venda en los ojos que no te deja ser libre, expresa Jorge Daniel Tejeda Palafox, quien además de estudios profesionales de comunicación acumula más de mil cursos y certificaciones en distintas áreas.

A sus 28 años de edad, el xalapeño rememora el pasado y se recuerda siempre interesado en ampliar sus conocimientos, no por ego sino para lograr ser más empático y tener una perspectiva más amplia de la vida, dice en entrevista.

“Cuando uno empieza a hacer a un lado la ignorancia mediante la educación y la reflexión, la vida se empieza a tornar más fácil, más amena”, expresa quien ve el estudio como algo fundamental para poder dejar a un lado los “pensamientos cuadrados”.

Jorge Daniel Tejeda Palafox acumula más de mil cursos y certificaciones en distintas áreas / Foto: Cortesía | Entrevistado

Además de lo expuesto, opina que es cómodo asumir una postura conformista, limitada y cuadrada, pero cuando se ve con otra mirada se descubre un mundo de posibilidades.

Jorge, quien trabaja en seguridad de redes y sistemas informáticos en la empresa estadounidense THETA432, es también traductor y generador de contenidos para distintas plataformas digitales.

Amante y protector de perros y gatos, es socio titular del Colegio de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses, así como miembro del Colegio de Estudios Multidisciplinarios.

Con respecto a los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones, enfatiza en uno, el de insertarse en el campo laboral, “donde ahora más que nunca se requiere creatividad e innovación, inteligencia emocional y no tener miedo a la toma de decisiones”.

Y es que ante el mundo laboral dinámico, con cambios constantes y una pandemia encima, cree que lo mejor es saber de varias disciplinas, así como identificar y fortalecer habilidades.

“Actualmente hay una mayor competencia pero también más oportunidades de capacitarse y aprovechar el tiempo a través de cursos en línea. Durante la crisis sanitaria he hecho 300 cursos”, dice.

Contrario a lo que se pudiera pensar, indica que con organización y planeación, hay tiempo para todo. Tiene una vida social y se describe como divertido, libre pensador y amigable.

Jorge Daniel es fundador del canal de YouTube La Charla de Coco, a donde invita a distintos profesionales a hablar de varios temas. Entre sus proyectos está generar espacio para quienes forman parte de la comunidad LGBTQ+.

A pesar de los avances, subraya, aún hay mucho por lo cual trabajar, por eso no piensa dejar de alzar la voz y evidenciar las necesidades de este grupo de la población.

Jorge ve el estudio como algo fundamental para poder dejar a un lado los “pensamientos cuadrados” / Foto: Cortesía | Coco Palafox

Piensa que la sociedad no está preparada para entender que la comunidad a la cual pertenece tiene sus propias demandas, y no se trata de querer imponer nada, solo buscar la igualdad, en derechos humanos y en la creación o fortalecimiento de un marco jurídico de protección.

Con respecto a los servidores públicos, puntualiza que se les paga y se les demanda un trabajo acorde con los tiempos en los que les toca desempeñarse.

Fusiona técnicas del arte a través de saturación de elementos

Desde 2016, el artista plástico Ismael Hernández inició el diseño del restaurante que tiene con su hermana Diana. “El Jefe de manzana” es un lugar totalmente ecléctico, indica, donde se fusionan diferentes técnicas y tendencias del arte a través de la saturación de elementos.

Gracias a su buen gusto y la armonía que ha logrado, la gente se siente a gusto porque no hay otro igual en Xalapa. “La gente lo ha encontrado muy agradable porque se siente como en su casa, los elementos les hacen recordar los viejos tiempos. Es un lugar con mucha vibra, con mi diseño y mi arte he hecho un lugar muy armónico, que le guste a los comensales”.

Desde 2016, el artista plástico Ismael Hernández inició el diseño del restaurante que tiene con su hermana Diana. “El Jefe de manzana” es un lugar totalmente ecléctico/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, Ismael Hernández Domínguez se dedicó a la docencia en artes desde nivel preescolar a secundaria de 2008 a 2016, clases que tuvo que dejar puesto que su negocio le requería mucho tiempo para el diseño de interiores.

Sentado cómodamente en un hermoso sillón en tono azul y teniendo como fondo una de sus creaciones en el muro de fondo, comparte que desde 2007 se dedica al bodypaint y al maquillaje profesional, porque siempre le llamaron la atención los payasos. En una ocasión, unos de ellos le maquillaron y le gustó tanto que les pidió un curso, a lo que se agregó la experiencia plástica que traía de la Facultad y pudo trasladar esa creatividad a la piel de las personas.

Desde hace diez años se convirtió en uno de los maquillistas más demandados porque sus clientes ganan concursos, porque el maquillaje les dura y “porque quieren maquillarse con Ismael Hernández. Me da mucho orgullo que la gente me reconozca”, concede.

En 2014, recuerda, tuvo la oportunidad de exponer en el Congreso del Estado “Mandalas, energía para compartir”, obras que le gusta crear porque se parte del centro y se empieza a hacer un diseño armónico que no tiene fin. “Me daba mucha emoción hacer un cuadro que propositivamente es muy hermoso y a la gente le agradaba mucho porque es energía”. Actualmente sigue haciéndolas sobre pedido.

Desde 2016, el artista plástico Ismael Hernández inició el diseño del restaurante que tiene con su hermana Diana. “El Jefe de manzana” es un lugar totalmente ecléctico/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Señala que le gustaría volver a exponer en alguna galería, sin embargo entre todas sus actividades no ha podido reunir obras, aunque “para todo hay tiempo y claro que lo haré porque el artista plástico nunca debe dejar de crear, de divertirse; porque no trabajo, me divierto, y esa diversión me trae una remuneración económica”.

Señala que en octubre y noviembre maquilla a personajes para las celebraciones de Día de Muertos, así como para eventos especiales de escuelas de danza o teatro con la temática del musical de que se trate. Asimismo ha colaborado en el diseño y la creación de máscaras, penachos, tocados, como hacer una escultura.

Artista multidisciplinario

Ismael Hernández, lo mismo crea piñatas en las que pinta, hace papel maché y escultura, pues hace los moldes con plastilina y pastas para llegar al resultado que desea, porque “la piñata llega a ser una obra plástica”. Como plasma murales en el cuerpo y rostro de las personas, también los concibe a base de flores, donde le gusta la saturación de las diversas variedades y para crear ramos de novia y quinceañera. “El cliente que confía en mí, ama lo que hago”, reitera.

Reflexiona que le gusta mucho su carrera en artes, opción Diseño gráfico, pero desearía haberse inclinado por escultura o pintura, sin embargo concluye que no podría dedicarse a una sola rama, puesto que se considera multidisciplinario.

En 2016 inicia con la decoración de “Jefe de manzana” y hasta el día de hoy no puede decir que ha terminado, pues lo que le dejó su trabajo con niños fue el reciclaje, de manera que lo mismo crea tapetes con tapas plásticas, que muros donde conjuga elementos como cristales, muñecas, pedacería de azulejos y espejos, de tazas, de platos, copas, jarras, las que además sirven para reproducir plantas, así las paredes cobran vida.

“Si algo se me rompe ya no sufro, lo pego en la pared, hago muros artísticos con una saturación de elementos que agradan a la gente porque visualmente son muy bonitos”.

Desde 2016, el artista plástico Ismael Hernández inició el diseño del restaurante que tiene con su hermana Diana. “El Jefe de manzana” es un lugar totalmente ecléctico/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Asimismo pinta tenis a mano para los clientes que confían en su trabajo y a quienes les gusta su técnica, porque concede que hay artistas que lo hacen mucho mejor. Hacer maquillaje en los vientres de mujeres embarazadas se le da muy bien, además le remunera porque siempre hay mujeres embarazadas, abunda.

El multifacético artista, quien en redes sociales se encuentra como Mayo Leamsi, también dio talleres para niños durante 4 años en el Jardín de las Esculturas y durante un año tuvo la cápsula de arte “Recorta y pega” en RTV.

