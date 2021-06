Diversa: Mónica, vedette trans internacional

Veracruz, Ver.- Su carrera como bailarina y vedette trans la han llevado a viajar por distintas partes del mundo y ser la primera en recibir un homenaje por su trayectoria artística internacional reconociéndola como “La diva de Veracruz, la reina del espectáculo”.

Mónica de la Torre Ahumada hoy goza de los aplausos y la admiración de toda una comunidad por los logros obtenidos pero sus inicios en este medio no fueron fáciles.

Su padre jamás aceptó sus preferencias sexuales e incluso la trato de llevar con psicólogos y terapeutas que aseguraban quitar “la homosexualidad y la joteria” pero el amor de su madre se impuso para aceptarlo y apoyarlo en todo lo que se propusiera sin imaginar que ese gran respaldo lo llevó a la cima más alta en el medio del espectáculo.

Relató que desde los 14 años se introdujo al mundo del show al ser descubierta por una empresaria que le gustó su forma de bailar y la invitó a formar parte de un grupo en un antro de moda.

“Yo asistí como cliente en un bar y a la dueña le gustó mucho como bailaba y me invitó a ser parte de un espectáculo, bailaba y hacía imitaciones de artistas de moda, siempre tuve mucha facilidad para el baile, tomé clases de danza en lo que era el INBA, tengo mucha elasticidad”, dijo.

A pesar de ser menor de edad contó con el respaldo de su madre para participar como bailarina en el grupo musical llamado “Las pequeñas mujercitas” en donde se presentaba por las noches bailando e imitando a artistas como Donna Sumer, Laura León y Alaska.

Los inicios de su carrera los compaginaba con sus estudios de bachillerato por las mañanas y secretario en una oficina del Astilleros de Veracruz por la tarde.

Meses después durante una presentación en un hotel ubicado en el malecón de Veracruz, un grupo de Monterrey llamado Shakira la invitó a integrarse al espectáculo para iniciar una gira por toda la república mexicana haciendo performance.

Mónica de la Torre Ahumada, bailarina y vedette trans/Foto: Raúl Solís

El grupo Shakira integrado por pura mujer trans, fue galardonado como uno de los mejores espectáculos en el país.

Dos años más tarde, con menos de 20 años y con los primeros implantes de busto, despegó su trayectoria artística como solista para viajar a Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Belice y El Salvador.

“A los 18 años ya había viajado por todo el país haciendo presentaciones y después me fui de solista haciendo presentaciones fuera de México, soy una bailarina muy exótica, me gusta usar luces, fuego combinar y ofrecer un espectáculo de calidad, eso me ha abierto muchas puertas porque mi trabajo es muy completo, además que lo disfruto mucho”, aseguró.

Dentro de su trayectoria cuenta con varios reconocimientos artísticos tanto en la Ciudad de México como en Veracruz donde se le reconoce como “La diva de Veracruz, la reina del espectáculo”.

A lo largo de su carrera artística, Mónica de la Torre además de grandes momentos, ha acumulado un extenso vestuario para sus presentaciones que consta de vestidos brillosos, con lentejuelas, pelucas, calzado y accesorios.

Entre sus vestuarios más preciados está un vestido diseñado por Mitzy “el diseñador de las estrellas” que costó más de 20 mil pesos además de otros trajes muy brillosos y elegantes.

“Tengo mucho dinero invertido en todo mi vestuario, quizá sean más de 300 mil pesos o más”, destacó.

Mónica de la Torre Ahumada, bailarina y vedette trans/Foto: Raúl Solís

Mónica se siente una persona muy bendecida a la que se le han presentado oportunidades que no ha dejado pasar por lo que siempre ha tratado de ayudar a la gente de su alrededor en especial a los integrantes de su comunidad que son víctimas de acoso y violencia.

Recordó que en su juventud también recibió burlas y señalamientos, en especial de los elementos de la policía quienes disfrutaban persiguiéndolos para molestarlos.

“Antes no era muy bien visto que anduvieras en la calle luciéndote, yo iba con mi grupo de amistades a cenar y seguido éramos acosados por los policías que nos llamaban mariquitas y nos encueraban para burlarse de nosotros, aunque ya hay más apertura sigue habiendo gente que critica a nuestra comunidad y debemos estar unidos para fortalecernos y hacer respetar nuestros derechos”, agregó.

Artistas enfocados en un hecho escénico

Xalapa, Ver.- En medio de la crisis creativa que la pandemia por Covid-19 trajo a la vida de un artista profesional, surgió Thamora, quien en menos de un año logró convertirse en la reina de la Carrera Drag de Veracruz.

Radicada en Xalapa, Thamora actualmente tiene trabajo, una agenda que cumplir y está nominada a nivel nacional como “Revelación Drag del Año” por Yaaas News México, plataforma digital enfocada en la comunidad LGBT+.

Ser la reina “drag” mantiene a Thamora con las emociones a flor de piel y con el entusiasmo y la motivación suficientes para continuar en lo que, dice, “es un arte incomprendido y poco valorado en México”.

En víspera del Día Internacional del Orgullo LGBT+, explica que las “drag queen” sí son hombres vestidos de personajes femeninos, animales o seres mutantes fantasiosos, pero también son artistas enfocados en un hecho escénico.

En entrevista, no disimula su alegría por lo que le está tocando vivir, sin embargo, su tono adquiere seriedad para expresar que son personas con creatividad y talento interesadas en hacer espectáculos donde muchas veces está presente la mirada crítica a temas específicos.

Thamora, drag queen/Foto: Cortesía | Luis Soval

Comparte que detrás de un “show” —generalmente corto— hay un equipo de creativos, así como desafíos mentales y de recursos económicos, pero eso pareciera no tener mucha relevancia para la ciudadanía en general.

“Poco se sabe del ‘drag queen’, cuando en Xalapa hay muchos personajes, como Electra Walpurgis, que tienen logros relevantes y trayectorias que deberían ser conocidas y aplaudidas”.

Thamora piensa que cuando se logra despertar el interés por un personaje “drag”, una de las primeras preguntas es quién está detrás, cuál es su identidad de género o su orientación sexual, cuando eso es lo que menos debería importarle a la gente.

Con la claridad de querer ser conocida como “Thamora, drag de Xalapa”, prefiere no hacer más revelaciones de lo que orilló a su creador a imaginarla y luego volverla un ente real, pensado para cambiar cuantas veces sea necesario.

Ser cambiante

“Una drag es quien está en el escenario, lo que representa, comparte y le define, con características creadas para un fin: mostrarse a un público”, puntualiza para luego afirmar que “una drag es un ser en evolución y crecimiento constantes”.

Thamora no tiene edad ni identidad de género. Tampoco tiene una orientación sexual. En un mismo espectáculo puede ser una persona con rasgos exagerados femeninos pero también un insecto o un ser inclasificable.

2021 es su año de nacimiento y ve el futuro con optimismo. Sobre todo porque sus pasos son firmes y asegura estar cobijada por su familia “drag”.

Y es que explica que en esta comunidad es relevante quién te elige como hija y ella tiene como mamá a Paris Bang Bang, la pionera del “drag” en México y defensora de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual.

A cinco meses de su debut oficial, Thamora promete seguir dando de qué hablar y continuar estudiando. Ella cuenta con formación profesional en arte por la Universidad Veracruzana y ha tomado cursos y talleres de danza aérea en telas y “pole dance”, por mencionar algunos.

Thamora, drag queen/Foto: Cortesía | Luis Soval

Entre quienes la han apoyado para la creación de sus vestuarios están los diseñadores veracruzanos Angie Eguía y Alan Zamochkova, quienes también sobresalen por vestir a muchos de los personajes concebidos por dramaturgos y la comunidad teatral de la capital del estado.

Con información de Maribel Sánchez | Diario de Xalapa