Diversa: movimiento drag gana terreno en Veracruz

Xalapa, Ver.- Hace dos años Daniel Sosa comenzó en el mundo del drag como un pasatiempo creando a “Andy Summer”. Ahora es el primer rey drag de Xalapa en ser coronado como parte de la corte real de los festejos del Orgullo LGBTTTIQ+ poniendo así a esta actividad en la mira pública.

Entrevistado mientras porta en las mangas los colores de la bandera arcoíris que representa a la comunidad, Daniel Sosa reconoce que el movimiento drag ha ido ganando terreno en Xalapa en donde cada vez hay más exponentes. Poco a poco y por gusto, se han ido creando más personajes con la intención de ofrecer entretenimiento y de competir con las caracterizaciones.

“La verdad es que ya tenemos más apertura, en la actualidad somos aproximadamente 30 drags aquí en Xalapa y seguimos creciendo día a día. Algo super importante es la visibilización que estamos teniendo de esta actividad”, expuso.

Daniel Sosa/Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Entre el maquillaje, vestuario, tacones, pelucas y demás gastos que implica la creación de un concepto drag, esta actividad es bastante costosa y en la mayoría de los casos es absorbida por sus creadores. Andy Summer reconoce que cuando hay suerte y se recibe algún contrato, se puede disponer de dinero para crear el concepto que se pide aunque la mayoría de las veces todo se paga de su bolsa.

Maestro y optometrista de profesión, para Daniel el drag es parte de su pasión y ha encontrado en esta actividad una manera de expresarse y poner al límite su creatividad. “Empecé en el drag hace dos años, por gusto y hobby, ahora lo hago también como parte del activismo”.

Sobre los complejos maquillajes que se realizan en el mundo drag, muchos de los cuales están muy cerca de la perfección, Daniel comenta que él estudió belleza así que ha sido fácil darle a Andy Summer el estilo que tiene además de que constantemente practica y desarrolla nuevas ideas. “La vena artística ya la traemos y ahora la descargo aquí”.

Para Daniel, la pandemia del Covid-19 ha frenado un poco la vida drag en Xalapa ya que con el cierre de bares y centros nocturnos, las competencias y encuentros se tuvieron que reducir a la virtualidad. Sin embargo esto no les ha detenido y poco a poco se ha estado regresando a los encuentros. “Ya nos estamos regularizando”.

Daniel Sosa/Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Finalmente, sobre el avance de la comunidad LGBTTTIQ en Xalapa, Daniel Sosa se dijo orgulloso de lo que se ha conseguido a través de las manifestaciones, movilizaciones y exigencias de un sector que busca tener todos los derechos sin distinción por sus preferencias sexuales. “Estoy orgulloso del tiempo en el que estamos porque gracias a todo lo que hemos luchado estamos consiguiendo la visibilidad y el respeto a los derechos como personas no por nuestras preferencias sexuales”, concluyó.

Odio homofóbico

Todas las iglesias son autoras intelectuales de los asesinatos de odio homofóbico, considera el investigador mexicano con residencia en Estados Unidos Héctor Domínguez-Ruvalcaba, quien añade que a partir del discurso religioso es que la sociedad responde con ese odio ante las personas diferentes. “Esto es parte del análisis que estoy haciendo de la violencia de género en México”, explica.

Afortunadamente, Veracruz es un estado donde la gente se organiza cuando ve una amenaza, destaca, por lo que tiene confianza en que esa vocación organizativa del pueblo veracruzano va a dar lecciones en su lucha contra el crimen organizado.

“Yo veo una coincidencia muy extraña entre lo criminal y lo religioso; el machismo mexicano ha sido potenciado por el pensamiento homofóbico y misógino que viene de nuestras bases religiosas, que de muchas formas nos enseña a ser machistas, misóginos y homofóbicos; las iglesias, no sólo las católicas, todas, son autoras intelectuales de los asesinatos de odio homofóbico”, afirma.

Dijo que eso se ve muy claro en Veracruz, "donde me parece muy preocupante la situación de estas poblaciones en el estado, donde el Estado de México y Veracruz se alternan el primer lugar en feminicidios. Me preocupa que el Estado de México que tiene situaciones sociales más drásticas en el tema de marginalidad con ciudades perdidas, que explican de cierta manera la emergencia de esta criminalidad, puesto que son regiones típicamente criminales, pero qué es lo que está pasando en Veracruz, si me voy atrás hacia los años del gobierno de Fidel Herrera, creo que hubo una promoción casi oficial de la actividad criminalidad en el estado de Veracruz, lo que descompuso buena parte del tejido social no solo en las zonas urbanas sino también en las semiurbanas. Aquí tenemos mucho trabajo que realizar en estas áreas”, asentó.

En su opinión, cada ciudadano y ciudadana debe tomar una postura en torno a esto, porque hay una característica muy importante en la historia de Veracruz, que la gente se organiza.

“A mí me apasiona el estado porque es muy interesante ver cómo se dan las políticas desde abajo. Veracruz en un lugar donde se organiza la gente cuando ve una amenaza, desde aquel famosísimo levantamiento de las trabajadoras sexuales en 1915 en el puerto, porque las rentas eran muy caras y los lugares para vivir eran insalubres; fueron las trabajadoras sexuales las que se organizaron e iniciaron, y todo el pueblo las siguió, eso dio paso más adelante al movimiento de la Reforma Agraria”, abundó.

El investigador en las áreas de violencia de género en México, sobre todo la que se concentra en Ciudad Juárez y del Estado de México, abundó que en Veracruz la gente tiene vocación organizativa, de ahí que colectivos como Solecito están sacando adelante su trabajo, por lo que confía en que el pueblo veracruzano va a dar lecciones en su lucha contra el crimen organizado que tiene al estado bajo pánico.

Ya es hora de ponerse a revisar estos problemas y darle salida y en los que tanto los medios, como las organizaciones, el estado y grupos religiosos hagan un esfuerzo conjunto para devolver la paz al estado, porque Veracruz está en guerra, opinó.

Desde su centro de estudios en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, ha ido analizando la situación a partir de hablar con parientes y amigos de Veracruz que manifiestan el sentimiento de miedo que tienen al salir a ciertas horas, el miedo a caer en las garras de las organizaciones que cobran derechos de piso, los secuestros, todo eso está latente; “me parece que cuando hablamos de ese sentimiento que es cotidiano, ya es una situación de guerra de baja intensidad, así es como se empezó a vivir en Ciudad Juárez desde hace 20 años y no se ha terminado de resolver, así es como se vive en Tamaulipas, asentó, y así lo ve en Veracruz, aunque en grado menor que en Tamaulipas y Chihuahua".

Foto: Cortesía | Héctor Domínguez-Ruvalcaba, investigador

“Veo una situación de paranoia constante donde la gente, que ya al salir a trabajar se despide como si no se fuera a ver nunca más, porque no saben si los van a levantar, eso lo he escuchado de algunas personas que están más expuestas, como en la zona Coatzacoalcos y en el norte, muy cercano a Tamaulipas”.

Veracruz tiene zonas de desgobierno, insistió, pero como tenemos una sociedad que no se deja, que es organizativa, yo espero que esos impulsos sociales hagan algo por lo que está sucediendo en el estado, insistió.

“Me preocupa mucho el trabajo de ustedes, los periodistas, recuerdo a Regina Martínez, cuyo caso fue emblemático a nivel nacional e internacional, a mí me daría miedo ser periodista en Veracruz, porque no sé cuánto margen hay de decir cosas”, añadió.

Esto que era el estado más rico del país está cayendo en la precariedad, no porque carezca de recursos humanos o naturales, no estamos para vivir en esa situación, es hora de retomar las riendas, concluyó.

De gandallas y otros temas

Héctor Domínguez-Ruvalcaba, quien estudió Letras Españolas en la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana, compartió que desde hace más de una década su trabajo ha tenido proyección, pues escribe para editoriales norteamericanas, inglesas y mexicanas en dos áreas culturales. Su trabajo ha destacado en tres áreas: literatura, violencia de género en México sobre todo la que se concentra en Ciudad Juárez y del Estado de México, que ha hecho en coordinación con grupos de investigadoras e investigadores en el área del feminismo o más allá; el otro es el estudio de la criminalidad en México, sobre todo su relación con las instancias oficiales, lo que desde que se dice suena un poco peligroso dado que hablar de una conexión entre los poderes constituidos y el crimen organizado ha sido muy peligroso para los periodistas, en Xalapa y Veracruz se sabe del tema, puntualizó.

Sobre ello ha publicado los libros La nación criminal y está por salir Gandallas, las raíces culturales de la violencia en México, donde no sólo habla de la clase baja criminal sino también se mete con los gandallas de alto perfil; el caso de Veracruz está muy presente con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que representa perfectamente la figura del gandalla político.

Asimismo habla de gandallas religiosos, como es el caso del padre Marcial Maciel y la pederastia clerical, ya que para el escritor y estudioso éste representa el prototipo del abuso sexual en niños; también aborda a los gandallas del fuero común, los secuestradores tipo el “Mochaorejas” o los asesinos seriales como la “Mataviejitas”, en el libro que está por publicarse.

En el año 2016 se publicó su obra Translating the queer: body politics and transnational conversation, trabajo escrito para lectores de habla inglesa, en el que hace hincapié de qué manera se han desarrollado las políticas públicas en torno a la diversidad sexual en Latinoamérica, desde el arte, el aspecto cultural, el activismo, desde las inclusiones mediáticas, y la religión con la que se mete mucho puesto que es una de las instituciones más fuertes de la sociedad.

En 2019 el libro fue traducido al español por la editorial Ariel del grupo Planeta, el cual, en su opinión, ha sido el que ha tenido la mayor trascendencia puesto que se ha leído en todo Latinoamérica y Europa, asimismo porque gracias a éste le hablan de todos lados para dar entrevistas y charlas, por lo que a partir de éste se siente muy motivado para seguir investigando la situación de la población diversa, emblemáticas, sus hallazgos, y su cultura, entre otros aspectos.

Actualmente, Héctor Domínguez-Ruvalcaba escribe sobre la gran influencia que cobra en los últimos años la política de las personas trans, no sólo como personas que reclaman derechos, exigiendo se les respete y pidiendo el reconocimiento de su identidad, sino sobre todo el cese de la discriminación y la gran violencia que se da contra mujeres y hombres trans, puesto que la reivindicación es muy importante, sino como personas que pueden mantener liderazgos mucho más amplios, los que ha visto en Argentina, Uruguay, Perú e incluso en ciertas regiones de México, donde los liderazgos trans han tenido mucha trascendencia como en Oaxaca, con Samantha, mujer muxe, cuya posición trans ha tenido eco en esa región. Esta investigación, a su tiempo se convertirá en libro, asentó.

Con información de Celia Gayosso | Diario de Xalapa