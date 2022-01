Tiene a 4 hijos y a su esposo; los educa en libertad para decidir

Veracruz, Ver.- Al lado de su pareja, Christian Jhosan Gamboa Blancarte está sacando adelante a sus cuatro hijos, a quienes comenta, educa con valores de respeto, honestidad y libertad para decidir.

Desde pequeño sus preferencias sexuales se inclinaban hacía los hombres, sin embargo, en medio de su confusión y miedo al rechazo, decidió tener algunas novias y durante su adolescencia conoció a la mujer que sería la madre de sus hijos.

Su relación de diez años dejó como fruto cuatro hijos, pero al final terminó en una desilusión que lo dejó inmerso en el dolor y la frustración al quedarse solo con cuatro pequeños de entre 10 y 4 años.

Destaca que es muy feliz al lado de Adolfo con quien está criando a sus hijos, ahora de 16, 14, 13 y 9 años/Foto: Cortesía | Christian Gamboa

“No tenía bien definido si me gustaban los hombres o las mujeres, me sentía atraído por los hombres pero en la adolescencia tuve algunas novias hasta que me relacioné con una compañera de la secundaria con quien estuve 10 años; tuvimos cuatro hijos quienes son mi mundo pero ella fue muy inestable, hubo infidelidades, ella iba y venía, hasta que al final se fue y me dejó a los niños, claro que me sentí muy mal, no sabía exactamente qué haría con cuatro niños hasta que conocí a mi actual pareja”, explica.

En medio del dolor al haber perdido a la madre de sus hijos, una persona de su mismo sexo le dedicó el tiempo y amor que necesitaba, por lo que un año después decidió establecer una relación con él ante la sorpresa de su familia y amigos.

“Conocí a mi actual pareja, estuvo conmigo cuando más lo necesité y aunque tuve miedo decidí abrirme y empezar una relación con él; para todos fue una sorpresa, para mis padres, mis amigos y compañeros de trabajo, porque me conocieron en una relación con una mujer y de repente pues que ya era gay, pero no me importó el qué dirán y decidí defender mi relación”, comenta.

Recuerda que tanto en el trabajo como en su entorno familiar y grupo de amigos hubo burlas, críticas y algunos chismes, pero decidió defender su relación al lado de Adolfo, con quien ya lleva cinco años y está sacando adelante a sus hijos.

“Claro que no fue fácil hablarlo con mis hijos, pero tenía que ser honesto con ellos, les expliqué que la relación con su mamá ya había acabado para siempre y que me había decidido a seguir mi corazón, que mis preferencias sexuales eran una cosa y el amor que sentía por ellos otra, yo los he sacado adelante, he tratado de ser el mejor padre, responsable, hablo con ellos, soy su amigo y los apoyo en sus decisiones, y han aceptado y defendido porque se que en la escuela algunos compañeros han tratado de hacerles burlas pero sacan la casta por mí y me defienden, yo los amo y están por encima de todo”, afirma. Christian es la cabeza de la familia, trabajando en una de las fábricas más importantes del estado de Veracruz, en donde indica que es tratado con mucho respeto, mientras que su pareja se encarga del orden en el hogar y del cuidado de sus hijos.

“En mi trabajo créeme que todos me respetan, al principio sí, como todo, hubo bromas, pero actualmente soy un compañero más de trabajo y en casa mi pareja se encarga de mis hijos; somos una gran familia, en nuestro tiempo libre salimos a pasear, vemos televisión, nos divertimos como todos, tenemos nuestra casa y somos felices”, indica.

Destaca que es muy feliz al lado de Adolfo con quien está criando a sus hijos, ahora de 16, 14, 13 y 9 años, a quienes educa con mucho amor, respeto, honestidad y sobre todo libertad para decidir acerca de lo que quieran estudiar o ser de más grandes.

Orgulloso de ser emprendedor

Cristian Yoel Tejeda Ronzón es un estilista de 29 años que, además de amar el maquillaje, disfruta de la cocina y se ha convertido en un emprendedor con un Salón y Barbería y un pequeño restaurante de hamburguesas y snacks.

Estudió hasta el tercer semestre de la carrera de Comunicación, pero desertó para empezar a estudiar estilismo y dedicarse a ello; hasta la fecha sigue actualizándose y aprendiendo, para seguir mejorando y ofreciendo el mejor servicio a sus clientes.

El maquillaje es el servicio que más disfruta hacer, en el que más se enfoca y más se atreve a experimentar, por lo que en muchas ocasiones es su propio modelo.

Desde hace 5 años creó "Banjee Salón y Barbería” en Coatepec y ha tomado infinidad de cursos que le han permitido ser uno de los mejores y ganarse la preferencia de los clientes.

En sus inicios auxilió a una conocida que tenía un salón de belleza y después ingresó al Instituto de Belleza Libertad, para posteriormente tomar cursos particulares. En el 2015, en Veracruz, empezó a tener mayor capacitación y fue el parteaguas en su carrera.

“Desde la preparatoria a veces maquillaba o ayudaba a mis amigas a elegir su depilado de ceja o esas cosas porque desde muy chico me gustaba leer revistas donde venían tips y consejos y yo los iba cachando y luego se los comentaba a mis amigas y me interesaba muchísimo; ya en la universidad que conocí a una persona, me adentré poco a poco y fue como extraordinario la manera de ver todo lo que es esto de cortar cabello, teñirlo, el maquillaje, me encantó y dije que era lo mío y lo sigue siendo”.

A la par, la gastronomía es otro de sus gustos e intereses por lo que, en un momento de complicaciones económicas, decidió, un fin de semana ofrecerles a sus amigos de las hamburguesas que ya preparaba con anterioridad y así inició el negocio “La Pacheca” ubicado en Pacho Viejo, con un toque orgánico y artesanal.

“Dije, es algo que me gusta, no es algo que veía como un trabajo, sino que me gusta, es un hobby, voy a sacar un dinero extra y así empecé, y poco tiempo después en un espacio pude poner ya un localito y poco a poco le hemos metido como detallitos buscando darle un toque como auténtico y que represente al lugar”.

Ser un emprendedor lo ha llenado de satisfacción y lo hace creer que todo es posible con entrega y esfuerzo.

“De mis sueños podrían ser poner sucursales de mi salón en lugares en los que tengo conocidos y poder hacer llegar las técnicas que he aprendido y que también he pulido de cierta manera y aportándoles lo que mi experiencia me va dando y compartiendo con las personas que les interesa o les llama la atención aprender esto que realmente es un oficio sumamente noble”, indica.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa