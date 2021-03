Diversa: Trans no solo somos estilistas o sexoservidoras

Veracruz, Ver.- Obligada a dejar sus estudios por su proceso de transición de hombre a mujer, Alejandra Jiménez Morales destacó que las chicas trans no puede limitarse a ser solo estilistas o sexoservidoras sino que se tiene que abrir el abanico de oportunidades para estudiar lo que quieran y desempeñarse en cualquier ámbito.

Alejandra, quien semanas atrás ganó el certamen Miss Trans 2021 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, habló para Diario de Xalapa en donde lamentó que Veracruz sea uno de los estados donde las mujeres trans no tengan la oportunidad de seguir estudiantes mientras realizan su proceso de transición.

En su caso, indicó que lleva más de 10 años tratando de cambiar su documentación para que se le reconozca como mujer trans ante las leyes, sin embargo, de una u otra forma le han obstaculizado el procedimiento.

“Desde que inicié mi transición perdí el derecho de estudiar porque Veracruz es uno de los estados donde el cambio de identidad de género es nulo, tengo años queriendo cancelar mi CURP de niño para que pueda cambiar mi certificado, pero es como si no existiera, quiero que se den cuenta que las chicas trans existimos”, dijo.

Recordó que a los 16 años cuando empezó su etapa cambios con la aplicación de hormonas se vio obligada a dejar sus estudios porque además de las críticas y burlas de sus compañeros el colegio no aceptaba su transformación, como el crecimiento de cabello, el aumento de sus senos y otras después por la transición que tuvo.

“Comencé con mi transición a los 16 años, antes tuve que mantenerme en el closet como dicen porque mi forma amanerada era motivo de burlas, pero ya a los 16 tenía más conciencia de lo que yo quería ser, pero la escuela no me permitió seguir y tuve que dejar la escuela”, comentó.

En ese sentido demandó que el gobierno debe reconocer los derechos de la comunidad trans para que puedan estudiar a nivel más profesional y no limitarse a ser solo estilistas, que aunque es un oficio muy digno, también pueden desempeñarse en otras áreas.

Alejandra Jiménez Morales, Miss Trans 2021/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Todos los empleos son dignos, pero no es justo que las chicas transexuales solo pueden ser estilistas o sexoservidoras, mi trabajo fundamental después de haber ganado la corona es hacer eco para que el gobierno nos visibilice como una comunidad que quiere sobresalir, que no solo nos incluyan para un Carnaval, somos tan capaces como cualquier otra, ese es mi trabajo luchar por nuestros derechos porque me han preguntado que por qué no soy profesionista y que lamentable decir que en mi estado no se nos permite, estamos en una actualidad donde hemos demostrado que podemos estar en cualquier rama de la sociedad ocupando un puesto importante, siendo maestra o lo que sea que nos agrade”, puntualizó.

A lo largo de su trayectoria, reconoció que ha sufrido muchas situaciones de discriminación; primero en la escuela por ser amanerado, además de que en su paso por el modelaje fue recriminada por otras mujeres que se burlaron de ella compartiendo fotografías de cuando era un chico para humillarla.

El último episodio que recordó fue cuando grababa un promocional en el barrio de la Huaca en la ciudad de Veracruz y fue agredida por una mujer adulta que se identificó como lideresa del emblemático lugar y la insultó por ser trans.

Sin embargo, se considera una mujer fuerte que cuenta con el apoyo de su familia y que ha logrado alcanzar la fama a nivel nacional como Miss Trans 2021.

Ale Morales como se le conoce en el medio artístico, ahora se prepara para representar a México en Miss International Queen que se llevará a cabo en Tailandia entre los meses de julio y agosto ya que se está por definir la fecha.