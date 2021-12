Diversa: William, apasionado de la repostería creará su propia marca

Veracruz, Ver.- William Tejeda Vallejo es un joven que supo que no era tarde para seguir una de las pasiones que descubrió cuando era niño y a sus 32 años ha iniciado la profesionalización de su carrera como repostero, la cual combina con su trabajo en una cadena de radio nacional que transmite desde el puerto de Veracruz.

Aunque nació en Villahermosa, Tabasco, se dice sentir un orgulloso veracruzano que se crío en Orizaba, Pueblo Mágico en el que estudió hasta la preparatoria, antes de migrar a la ciudad de Veracruz para estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y establecerse definitivamente.

Leer más: Diversa: arte en diseño con vírgenes y la Santa Muerte

Para ayudar a su mamá a costear sus estudios universitarios comenzó a elaborar postres que vendía en presentaciones individuales a sus compañeros de clases en la Universidad Veracruzana, fue así que comenzó a hacerse de sus primeros clientes.

A sus 32 años ha iniciado la profesionalización de su carrera como repostero, la cual combina con su trabajo en una cadena de radio nacional/Foto: Cortesía | William Tejeda

Local Diversa: conócelo, triunfa como dramaturgo y es multipremiado

“En la universidad como no tenía tanto dominio de la repostería lo que hacía eran postres fríos como la carlota que es un postre que se hace de galletas maría, ya cuando empecé a trabajar en medios hice lo mismo y comencé a ofrecer estos mismos productos”.

Interés desde la infancia

Sin embargo, William sabía que la venta de postres no solo era algo que hacía para ayudarse económicamente con sus estudios, pues desde los siete años descubrió que era algo que disfrutaba hacer.

A esa edad una tía suya lo cuidaba cuando su madre trabajaba en los largos turnos como enfermera en un hospital de la región de las Altas Montañas, él ayudaba con lo que podría en la cocina.

Más tarde se interesó por realizar estudios en gastronomía, pero la economía familiar lo hizo pensarlo dos veces y para no cargar de gastos a su madre se decidió por cursar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

“En un inicio yo quería estudiar gastronomía pero era una carrera muy cara, me di cuenta que mi mamá que era la que me ayudó con la universidad, se le iba a ser más difícil costear esta carrera”, cuenta.

Y agrega: “Mi gusto por la repostería inició desde muy pequeño, a la edad de siete años una de mis tías realizaba trabajo de repostería para poder solventar sus estudios y como ella era quien me cuidaba porque mi mamá tenía que trabajar durante el día, estaba con esta tía y la ayudaba yo con lo que podía en la cocina”, relata.

Luego de concluir sus estudios universitarios y graduarse como licenciado en Ciencias de la Comunicación, William inició a trabajar en una televisora local como camarógrafo en el 2012, años más tarde la empresa donde laboraba fue adquirida por una cadena nacional y pasó a desempeñarse como operador de cabina para los programas de radio, al mismo tiempo que laboraba en otra televisora como camarógrafo.

A sus 32 años ha iniciado la profesionalización de su carrera como repostero, la cual combina con su trabajo en una cadena de radio nacional/Foto: Cortesía | William Tejeda

No obstante sus ocupaciones, mantuvo la costumbre de elaborar postres caseros y venderlos con sus compañeros de trabajo cuando se los encontraba en plena coberturas de noticias, siempre cargando una nevera con vasitos de “carlotas” o gelatinas.

Fue el año pasado, ya iniciada la pandemia de Covid-19, que después de renunciar a uno de sus empleos y se sintió con más tiempo libre, que decidió sacarse “la espinita” e invertir sus ratos desocupados para estudiar lo que antes quería.

Con los primeros cursos de repostería recuerda lo mucho que le gustaba cocinar y cada vez fue asumiendo más retos, cursando más talleres y aprendiendo a elaborar más postres, cada vez con mayor grado de dificultad y profesionalización.

“He aprendido a hacer más variedades de pasteles, pasteles con más preparación además de los pasteles comunes de fruta, algo que se le antoja a la gente como son pasteles de chocorrol, de mazapán, también aprendí a hacer pan de muerto y rosca de reyes; postres más elaborados”.

Ganar reconocimiento

William, quien es un joven integrante de la comunicad LGBTTI+, reconoce que no siempre fue fácil para él abrirse paso entre sus clientes con sus productos, pues en un inicio se mostraban incrédulos de que él pudiera elaborar postres de calidad y buen sabor.

Invariablemente dice que recibía la pregunta de “¿A poco tú los cocinas?”; era hasta que se animaban a probarlos que se convertían en sus clientes y expresaban sus felicitaciones por lo que sabía preparar.

“Al principio no me creían, veían que siempre transportaba los postres en una pequeña hielera y me preguntaban si yo los hacía, los veían en su presentación de pequeños vasitos y siempre me decían ¿A poco tú los cocinas? Ya cuando los empezaron a probar fue que se hicieron mis clientes”.

William Tejeda Vallejo combina ahora sus dos pasiones, la de repostero en proceso de profesionalización día con día, y la de generador de contenidos para el medio de comunicación en el que trabaja.

A sus 32 años ha iniciado la profesionalización de su carrera como repostero, la cual combina con su trabajo en una cadena de radio nacional/Foto: Cortesía | William Tejeda

En un futuro que espera no sea muy lejano, buscará iniciar la venta de sus productos a través de una marca que ya tiene en mente, ofreciendo los pasteles y postres que ahora de manera profesional sabe hacer, a través de internet y redes sociales, para ganar más clientes que los que ahora tiene en su lista de amigos y contactos de Facebook.

“Ahorita vendo a través de mis conocidos y de mis contactos en redes sociales, afortunadamente la misma gente me va recomendando, y con esto hay personas que me preguntan si tengo una Fanpage o un sitio en donde ver mis postres, pero eso será más adelante en lo que pueda yo plantear bien mi proyecto y la marca que quiero catapultar”, concluye.

Gonzalo hace historia en el Congreso del Estado de Veracruz

Veracruz, Ver.- Gonzalo Durán Chincoya hizo historia en el Congreso del Estado de Veracruz, al convertirse en el primer legislador no binario en integrar la legislatura local.

El diputade destaca su llegada a la cámara legislativa no solo como un logro personal, sino como un espacio ganado por la lucha de varios años de la comunidad LGBT+ y la apertura del partido al que pertenece.

Local Es posible lograr una sociedad más respetuosa: Geovani

Oriunde de Veracruz, inició su carrera en la política como activiste desde el 2004, destaca que acompañó la lucha contra el desafuero del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando este era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

Su larga trayectoria en la política social fue lo que hizo que fuera considerade por Morena para postularle en la primera posición de la lista de legisladores plurinominales en las elecciones pasadas, como miembro de la comunidad LGBTTIQ+.

“Ya son varios años de trayectoria, el respaldo del partido que siempre ha estado con la apertura al tema, se planteó el tema, se acordó que ya era una necesidad de que hubiera una representante, un representante en el Congreso del Estado y en este sentido se trabajó, llegamos y llegamos con una causa, creo que soy un diputade que llega con una causa que es la LGBTTIQ+”, afirma.

Aunque el camino para llegar a la legislatura fue arduo, reconoce que ya como diputade se siente cobijade no solo por miembros de su partido, sino también por integrantes de otros partidos políticos.

El lenguaje inclusivo que pidió utilizar para dirigirse a su persona es utilizado lo mismo por las diputadas y diputados que por los empleados del Congreso del Estado y espera que sea el inicio para que se abran más espacios a personas de la comunidad LGBTTIQ+.

“Mis compañeras y compañeros diputados de otra bancada hacen uso del lenguaje inclusivo en la tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva y eso es permear, siempre le platico a ellos que este es un tema más allá de siglas de colores, es un tema de derechos humanos, es un tema progresista y de avanzada”, dijo.

Diputade Gonzalo Iván Durán Chincoya/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Sin embargo, Gonzalo Durán reconoce que falta una reeducación hacía el exterior del Congreso del Estado, con la sociedad civil, en donde persisten los prejuicios y estigmas, que espera romper con su trabajo como diputade.

“Yo creo que es abrir la brecha, para que la próxima legislatura mis compañeras, compañeros y compañeres del sector vean que realmente se puede llegar a estos espacios de incidencia para que vean que se pueden generar reformas legislativas en beneficio de la comunidad en el sector de educación, salud y derechos”, dice.

Durán Chincoya trabaja para que el próximo año pueda presentar diversos temas pendientes en la agenda de derechos de la comunidad LGBTTIQ+, entre ellos la reforma al Código Civil para la aprobación del matrimonio igualitario, así como la Ley de identidad de Género.

“Estamos trabajando ya en la agenda LGBTTIQ+ y estamos trabajando ya lo que sería la reforma al Código Civil para que ya se dé en el estado de Veracruz, que es uno de los últimos estados en donde no ha pasado la reforma de matrimonio igualitario”, menciona.

Como diputade integrante de la Comisión de Derechos Humanos, afirma que ha dialogado sobre estas propuestas con legisladoras y legisladores de su partido y de la oposición, quienes le han expresado su respaldo para cuando haga la propuesta formalmente.

Sin embargo, también señala que se buscará que el tema no se reduzca al debate legislativo y se haga una discusión amplia en fotos con colectivos, especialistas, activistas y defensores de los derechos humanos, para conciliar criterios respecto al tema.

No obstante, el diputade asegura que no es el único tema de su preocupación, pues independientemente de ser un representante de la comunidad LGBTTIQ+, también es representante popular de toda la sociedad.

Diputade Gonzalo Iván Durán Chincoya / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Es por eso que desde la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fondo Legal planea trabajar en beneficio de las clases desprotegidas que requieren atención para la regularización de la tierra en la que viven.

“Como que ven en uno, más allá del trabajo y no la orientación, expresión o identidad de género y eso es bonito, por eso creo que se puede hacer mucho para romper esos prejuicios, esos estigmas y trabajar por los derechos de este sector, sobre todo en temas de salud”, remata.