Docente de la UV es señalado por criticar a las parejas del mismo sexo y el aborto

Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana denunciaron en redes sociales a un catedrático por emitir comentarios en contra de las parejas del mismo sexo y el aborto.

Ante ello, integrantes del Consejo Estudiantil de la Facultad acusaron, también en redes sociales, que el discurso “misógino y homofóbico” del profesor es en cada semestre, y señalaron que por ello hay dos quejas en su contra ante las autoridades universitarias.

Al respecto, la dirección de la Facultad hizo un llamado a la comunidad estudiantil para que, en caso de considerarlo, presenten la denuncia correspondiente.

El profesor fue grabado en una clase virtual por los alumnos y durante esta asegura no estar de acuerdo con las nuevas formas de relaciones sentimentales o de pareja.

“A lo mejor se quieren casar, no se quieren casar, bueno ahora con tanta distorsión que hay ya de la sexualidad y de todas esas barbaridades de que ahora les permiten hombre con hombre, mujer con mujer yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, porquerías y punto”, señala el profesor.

Durante la clase, menciona que en la Biblia se rechaza la relación de hombres con hombres, pero también aplica para las parejas de mujer con mujer.

Comentó, además, que los derechos humanos ahora se están construyendo para “matar a la gente como es el caso del aborto”.

“Ahora hay gente que se embaraza y dice tengo derecho a matarlo, para qué carajo te embarazaste, pa´qué carajo abriste las piernas, por qué no te inyectaste, por qué no te tomaste tus pastillitas si querías andar en estas barbaridades, porque no me parece que un ser sea masacrado”, expuso.

El vídeo que circula en redes sociales ha causado la indignación de grupos defensores de los derechos de mujeres.

En redes sociales el consejo estudiantil manifiesta “este docente tiene ese mismo discurso cada semestre. Este es el momento de actuar para eliminar esta situación. Gracias por el apoyo y tengan por seguro que si trabajamos en conjunto haremos una UV más segura, sin discursos que atentan contra la dignidad”.

Al respecto, la dirección de la Facultad en la que imparte clases el profesor emitió un comunicado en el que rechaza los discursos que inciten al odio.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia en la comunidad, deben hacerse valer los valores institucionales que han sido pensados atendiendo a la convivencia pacífica en nuestra casa de estudios, por lo que reprobamos cualquier discurso que incite al odio y refrendamos nuestra solidaridad y empatía con el diálogo que aboné a la pluralidad, equidad y diversidad social”, se expone en el documento.

De la misma forma, se exhorta a la comunidad estudiantil a encaminar, si así lo desean, su denuncia de acuerdo con la normatividad aplicable integrada en el protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana.

Varias Facultades se pronunciaron en contra del discurso del profesor entre ellas: La Facultad de Enfermería región Orizaba, la Facultad de Historia región Xalapa, Consejería Estudiantil de la Facultad de Medicina de la UV región Córdoba Orizaba, Consejería Estudiantil de la Facultad de Química, Farmacéutica región Xalapa.