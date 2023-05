Docentes del bachillerato "Ricardo Flores Magón" protestan contra destitución de su director 

Este sábado la comunidad escolar del Bachillerato Semiescolarizado Sabatino “Ricardo Flores Magón” realizó una protesta para rechazar que la Dirección General de Bachillerato (DGB) quiera destituir al director Miriel Carlos Morales Carreto al asegurar que ganó la plaza directiva de manera transparente por Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAM).

Asimismo, exigieron que cese la complicidad entre la DGB que encabeza Claudia Guadalupe Zamora Treviño y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV).

El maestro José dijo que son docentes de distintos sindicatos los que están defendiendo al director quien desde su llegada ha tenido situaciones álgidas con la DGB pues le han puesto varias trabas, favoreciendo al SITEV poniendo a subdirectores que no tienen el perfil ni la experiencia para poder ejercer ese puesto.

“El director ganó la plaza por concurso y la subdirección siempre ha estado pactada por la autoridad que es la DGB y ese sindicato, lo único que estamos pidiendo es que respete la autoridad al director, que lo deje trabajar y que no lo destituya porque a pesar de que ha mostrado las pruebas de que ha trabajado y ha estado haciendo las cosas bien, están metiéndole el pie para que lo quiten y ya la situación rebasó esto porque ya mandan un documento donde lo quieren quitar y no hay fundamento para poderlo quitar”.

Recordó que el director lleva un año y seis meses en ese puesto y se busca destituirlo por una queja de acoso laboral hecha por una de sus excompañeros, pese a haber demostrado que se trató de "mentiras y calumnias".

“Se mostraron las pruebas y, aun así, la directora general echó abajo las pruebas del director y quiere que regrese la maestra, aun así, la persona que puso la queja es del mismo sindicato (SITEV), hay gente de ese sindicato, familiares, allegados a los líderes sindicales de ahí que llegaron a la dirección y habiendo testigos, le mentó la madre al director, el director lo puso a disposición por la falta de respeto y aun así la directora lo regresó y le dijo que no lo iba a poder sacar de la escuela”.

Expuso que hay un acoso y faltas contra el director por parte de la DGB y el SITEV por lo que los docentes están respaldando al director.

“Aquí estamos varios compañeros y hay varias compañeras mujeres y si el acoso laboral existiera hacia las mujeres, creo que las compañeras no estarían apoyando al director porque conocen la trayectoria del director, simplemente que es una cuestión de que los quieren alinear a trabajar, a cumplir sus horarios, a hacerse responsables de que si no trabajan como es, son acreedores a algún acta y eso es lo que a ellos les molestó porque trabajaban con total libertad en admiraciones anteriores”.

Refirió que al director lo están respaldando cerca de 60 maestros de un total de 87 y 13 administrativos quienes están pidiendo que lo dejen seguir con su trabajo.

“Lo que nosotros manifestamos es el apoyo al maestro Miriel porque siempre nos ha tratado con mucho respeto, siempre ha entendido las problemáticas de la institución y ha estado siempre en coordinación con todos para que se logre una mejora en el plantel, creo que todos estamos aquí por ese apoyo. Yo creo que todos estamos aquí por ese apoyo porque nunca nos hemos sentido o al menos de mi parte, acosada o he sentido que tenga una conducta que no sea la correcta, siempre he visto una persona que ha estado trabajando y que en cualquier situación se puede contar con él”, agregó la maestra Martha.

Expusieron que aunque este día se suspendieron clases, se les avisó con tiempo a los alumnos se les dejaron algunas actividades para no perder el día.