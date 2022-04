Docentes piden destitución de director y subdirector de Telesecundaria, ¿a qué se debe?

Integrantes del Sindicato independiente de Trabajadores de la Educación de México sección Veracruz (SITEM), tomaron las oficinas de la subdirección de Escuelas Secundarias Estatales, para solicitar la destitución del director y la subdirectora de la Telesecundaria "José Luis Martínez Aguilar", ubicada en Puente Moreno municipio de Medellín de Bravo, a quienes señalan de presunta discriminación en contra de la oficial administrativa.

El secretario general del Sindicato, Gerónimo Gabriel Polo Navarro, dio a conocer que supuestamente ambos docentes han aplicado actos de discriminación en contra Nahomi Domínguez Manrique, oficial administrativa de dicha escuela.

Refirió que el director de la institución Carlos Isaías Infante Suárez fue quien presuntamente inició los actos de discriminación hacia la docente, mismos que, supuestamente, han sido cubiertos por la subdirectora, Irene Sedas González.

Mencionó que previo a la manifestación en las oficinas, ubicadas en la avenida Orizaba del fraccionamiento Veracruz en Xalapa, acudieron a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde fueron atendidos por su titular Zenyazen Roberto Escobar García, sin obtener respuestas.

"Nos recibió, pero no hay respuesta a nuestras demandas sindicales, pedimos la destitución de este director del plantel educativo y de la subdirectora de estas oficinas, lo que tenemos entendido es que ambos fueron compañeros de lucha del movimiento del Secretario, por eso no les dice nada y por eso no actúa contra ellos", expuso.

Aseveró que no se van a retirar hasta obtener una respuesta favorable a su demanda, "estamos dispuestos a permanecer el tiempo que sea necesario hasta obtener la respuesta que queremos".