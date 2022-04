Docentes piden destitución de subdirectora de Escuelas Secundarias Estatales, ¿a qué se debe?

Docentes adheridos al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM) se manifestaron afuera de las instalaciones de la Dirección de Escuelas Secundarias Estatales para exigir la destitución de la subdirectora, Irene Sedas González.

Los inconformes colocaron pancartas denunciando irregularidades en esta dependencia, entre estas atrasos de trámites y presunto abuso de autoridad.

El secretario general del SITEM, Gerónimo Gabriel Polo Navarro, indicó que los docentes supuestamente han sido víctimas de casos de abuso de autoridad porque se les levantan actas al margen del debido proceso.

Asimismo, señaló que hay trámites pendientes desde hace tres años, pese a que algunos requieren ser atendidos de manera inmediata.

“Han aletargado muchos trámites. Hemos sido tolerantes, hemos tenido diálogo, pero no pasa de eso, de palabras y la base determinó que había que hacer algo más efectivo”, expuso.

Refirió que Sedas González no ha cumplido con sus obligaciones como es debido y, por el contrario, ha obstaculizado trámites y por ello los maestros piden su remoción del cargo.

“Quien está al frente no ha cumplido como corresponde. En esta manifestación solo estamos personal de Xalapa, no hemos querido movilizar gente porque hay que respetar las clases, muchos trabajan en línea y la idea no es afectar a los niños”, expuso.

Comentó que hay otros casos que no han sido atendidos, tales como la supuesta imposición de un director en una escuela Secundaria, el cual, presuntamente ha acosado a las maestras.

Ante ello, pidió la destitución del director de la Telesecundaria "José Luis Martínez Aguilar", ubicada en Puente Moreno, municipio de Medellín de Bravo, a quien señaló de presunta discriminación en contra de la oficial administrativa, Nahomi Domínguez Manrique.

Refirió que el director de la institución Carlos Isaías Infante Suárez fue quien presuntamente inició los actos de discriminación hacia la docente, mismos que, supuestamente, han sido cubiertos por Sedas González.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Mencionó que previo a la manifestación en las oficinas, ubicadas en la avenida Orizaba del fraccionamiento Veracruz en Xalapa, acudieron a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde fueron atendidos por su titular Zenyazen Roberto Escobar García, sin obtener respuestas.

"Nos recibió, pero no hay respuesta a nuestras demandas sindicales, pedimos la destitución de este director del plantel educativo y de la subdirectora de estas oficinas, lo que tenemos entendido es que ambos fueron compañeros de lucha del movimiento del Secretario, por eso no les dice nada y por eso no actúa contra ellos", expuso.

Aseveró que no se van a retirar hasta obtener una respuesta favorable a su demanda, "estamos dispuestos a permanecer el tiempo que sea necesario hasta obtener la respuesta que queremos".