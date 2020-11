Docentes exigen pago de programa “Escuelas de tiempo completo Veracruz”

Xalapa, Ver.- Profesores representantes del Movimiento Nacional de Trabajadores de la Educación que pertenecen al programa “Escuelas de tiempo completo Veracruz”, cerraron la vialidad de la calle Enríquez este medio día para exigir el pago del nuevo ciclo escolar del periodo septiembre-diciembre.

Lluvia Zamudio, docente del puerto de Veracruz, señaló que la manifestación es para exigir el pago del nuevo ciclo escolar, lo que compete septiembre a diciembre. El recurso que se envía por año fiscal, ahorita está detenido y lo que están solicitando es el pago para el segundo semestre de 2020.

Señaló que han se han manifestado en varios grupos que pertenecen al programa de Escuelas de Tiempo Completo y que no han tenido respuesta.

Desde la calle Enríquez comentó que son más de 4 mil maestros en el estado y son mil 64 escuelas que trabajan en el programa y que hasta el momento la respuesta “es que no hay dinero”.

Y agregó: “La federación no ha mandado el recurso y están en la espera de que mande el dinero para que nos pueda pagar. Sin embargo en la Secretaria de Educación no se han pronunciado. Dijeron que si nos iban a pagar y en último se escudaron “que no hay dinero y el Gobierno del Estado no ha dado la cara”, expresó.

Señaló que se seguirán manifestándose pacíficamente y que seguirán en pláticas para ver que lo que harán para seguir exigiendo el pago que les dijeron recibirían y que hasta el momento no ha llegado.

Fueron alrededor de 40 manifestantes.

Después de casi dos horas de manifestación sobre calle Enríquez ya despejaron la vialidad.