Docentes toman instalaciones de la Dirección de Bachillerato, todos los detalles

Integrantes del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE) tomaron las instalaciones de la Dirección General de Bachilleratos (DGB) y la Subdirección Estatal de Preescolar, al asegurar que existe falta de atención a las solicitudes y trámites realizados por los docentes.

El secretario general del sindicato, Gerardo Velázquez Maravert afirmó que desde la Dirección se está dejando en estado de indefensión a los profesores y acusó que la titular, Claudia Guadalupe Zamora Treviño, evade otorgar respuestas a las solitudes, pese a que están debidamente fundamentadas.

“Ni siquiera tengo el gusto de conocerla porque no nos ha recibido, no ha contestado los oficios que hemos presentado con los requisitos que aquí nos piden, si no tiene la intención de responder puede delegar al jurídico de su Dirección para que se nos dé una contestación, pero no lo hace. Aquí nadie actúa, ni el jefe de movimientos de personal ni el director de recursos humanos, por lo tanto, consideramos que es una Dirección que no funciona”, expuso.

Manifestó que son varios los casos en los cuales los docentes se han visto afectados, por lo que tomaron la decisión de hacer visible los hechos.

“No se trata del número de afectados, sino de la falta administrativa y legal que están haciendo en esta Dirección sin sustento legal y sin una explicación clara para los docentes”, dijo.

Comentó que una docente de nivel Preescolar solicitó cubrir un interinato; sin embargo, se le señaló que no la podrían dejar en la escuela Esperanza Osorio, donde estaba el espacio vacío, sino que la enviarían a otra institución.

“Ellos argumentaron que sería por optimización de recursos, es un atropello para la compañera y para el sindicato, así como a los derechos que nosotros tenemos de proponer un agremiado para que cubra el lugar de otro. Así sea un solo compañero el que esté siendo afectado, todo el sindicato lo va a apoyar”, expresó.

Comentó que una docente de nivel Preescolar solicitó cubrir un interinato; sin embargo, se le señaló que la enviarían a otra institución | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Ante ello, solicitó a las autoridades educativas la destitución de la titular de la DGB; Claudia Guadalupe Zamora Treviño, y de la subdirectora Estatal de Preescolar, Amada Reyes López.

“Queremos que en estas instancias se cuente con el personal adecuado, no nos compete designar funcionarios, ellos serán los que tengan que elegir al personal adecuado, que sepa resolver y tenga conocimiento de la ley, porque nada más nombran amigos que no tienen idea de lo que están haciendo”, argumentó.

Los manifestantes fueron atendidos por las autoridades educativas, quienes señalaron que atenderán sus demandas.