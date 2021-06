Docentes se manifiestan, piden a las autoridades resolver conflicto interno del SDTEV

Docentes integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SDTEV) se manifiestan en la plaza Sebastián Lerdo para solicitar que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) resuelva el conflicto interno y adjudique la toma de nota a la fracción que obtuvo la mayoría de votos en las elecciones del sindicato, realizadas en 2019.

El secretario general del sindicato, Oswaldo Daniel Ahumada Aguirre, dio a conocer que el TECA entregó una toma de nota a otro grupo sindical, la cual, supuestamente, se logró con firmas falsas y de personas fallecidas.

Destacó que anteriormente se habían manifestado en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para pedir que se resolviera el conflicto interno que se generó desde el 20 de septiembre de 2019, día en el que se realizaron las votaciones para seleccionar a la dirigencia del sindicato, proceso en el que participaron dos planillas

“Ese día la mayoría de los compañeros votaron a nuestro favor y es lo que se debe respeta, queremos que quede de manifiesto la protesta que tenemos, que se sepa la inconformidad en la que estamos pasando. En días pasados se dijo que había un perdedor y un ganador, lo cual no es incierto”, dijo.

Refirió que la planilla que obtuvo menos de la mitad de los votos de los agremiados logró que el TECA le otorgara la toma de nota, por lo que se impugnó la decisión de dicho tribunal.

Destacó que se acudió al TECA a revisar el expediente y se percataron que más de mil firmas están duplicadas, falsificadas, son de personas fallecidas o de personas que no pertenecen a la organización sindical.

Recordó que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, opinó al respecto asegurando que había un perdedor y un ganador, “cosa que es falsa porque estamos en los tribunales resolviendo la situación, en tanto no haya una sentencia definitiva, la toma de nota no causa estado”.

“Saben que falsificaron firmas, levantaron muertos y metieron a gente que no pertenece a la organización sindical, eso no lo podemos permitir, en este sindicato con 40 años de vida no podemos permitir que se manche su historia”, expuso.

Puntualizó que ante el conflicto interno se tienen detenidos más de 116 millones de pesos de cuotas sindicales, monto que no puede ser dispuesto por ninguna de las dos fracciones mientras no se resuelva la impugnación.

Ante ello, solicitó al Gobernador que intervenga para que el Tribunal resuelva conforme a las pruebas presentadas y la decisión que tuvieron los trabajadores desde el 2019.