Docentes toman Jardín de Niños, quieren evitar que profesora regrese a la dirección

Docentes y personal de apoyo del Jardín de Niños "Esperanza Osorio" tomaron las instalaciones para solicitar a las autoridades educativas que Alejandra Monserrat Cortés Nadal no regrese al cargo de directora, ya que, señalan, cuando estuvo al frente de la escuela se mantuvo ausente y sin atender las necesidades de los menores.

En representación del personal, Gladys Ramos Bonifaz, señaló que en la Supervisión Escolar se les informó que Cortés Nadal regresaría al Jardín de Niños como directora, cargo que ya tuvo en dicha escuela, pero que supuestamente no realizaba de manera adecuada.

"Ella dejó la dirección en el 2016 porque se presentó un problema con una menor que sufrió un desmayo y el personal no tenía forma de atenderla, no se contaba ni con botiquín, es una persona con la que no se pudo trabajar, no estaba presente, se ausentaba de su cargo sin motivo", dijo.

Destacó que el personal del Jardín de Niños, ubicado en la calle José María Mata en la colonia Centro, se opone al regreso de la profesora, ya que presuntamente los trataba de forma inadecuada.

Al mostrar un documento que será entregado a la Subdirectora de Educación Preescolar Estatal, Daly Isabel Torres Baños, puntualizó que en julio de 2017 desde dicha área de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se sometió a votación el regreso de la profesora y el personal decidió que fuera removida del cargo.

"Nos enteramos que regresa nuevamente a esta comunidad educativa a la que en su momento me causó daño y la perjudicó", expuso.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Además, manifestó que presuntamente la profesora cuenta con el apoyo la Supervisión Escolar, por lo que se teme que sea reincorporada a la institución.

Finalmente, comentó que mantendrán tomadas las instalaciones del Jardín de Niños, que actualmente tiene clases presenciales, hasta obtener una respuesta favorable y exista el compromiso de las autoridades para que la profesora no regrese a la institución.