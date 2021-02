Desaparición de médico enardece a sus colegas; exigen aparezca

Orizaba, Ver.- Es reprobable que al secretario de Salud en Veracruz no le importe la vida del doctor Ventura N, aseveró Jairo Guarneros, representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil. Calificó al funcionario estatal de insensible con ésta y otras problemáticas. En este caso es muy evidente, ya que es un trabajador de salud, de muchos años con cargos en el hospital regional.

Dijo que una toma de posición del secretario de Salud sería conveniente, para exigir a la Fiscalía del Estado que haga algo por encontrar a quien dijo de paso, es su amigo de hace muchos años.

Al referirse a la carta abierta que difundieron familiares y amigos del médico en la que exigen respuestas al gobierno del estado y señalan la indiferencia del secretario de salud ante la desaparición del médico ocurrida el 23 de diciembre del año pasado, Guarneros Sosa apuntó: "Me parece reprobable que para el Secretario de Salud de Veracruz la seguridad y la vida del doctor no importe. Es un trabajador de la Secretaría de Salud y no de hoy, sino de muchos años”, que se ha desempeñado en distintos cargos, tanto en la Jurisdicción Sanitaria como en el Hospital Civil”.

Agregó que, así como deben trabajar las instancias correspondientes para dar con su paradero deben hacer lo mismo para encontrar a todos los desaparecidos, porque sus familiares tienen derecho a que se les proporcionen los elementos para obtener una justicia pronta y expedita, como lo señala la ley; sobre todo en éste tipo de desapariciones forzosas, pues no solo las viven quienes desaparecen sino su familia más cercana.

Recordó que “hay un caso en la ciudad de Córdoba de gente de Puebla, “entre ellos, un conocido mío, a quienes los desaparecieron en Córdoba y tampoco se ha hecho absolutamente y así como ese sucede con los demás desaparecidos, a los que les queda a deber mucho el Estado, está mostrando una negligencia impresionante, desinterés y en el caso del doctor es reprobable”, abundó.

Añadió que si el Estado está haciendo algo, no le funciona y si no está haciendo nada ya es tiempo de que tome cartas en el asunto para encontrar a los desaparecidos.

“Es clásico que cuando hay un delito de alto impacto el gobierno dice que no quedará impune, y eso cada vez suena más hueco, suena como un mero discurso. No se va a resolver el problema de las desapariciones con discursos sino con acciones concretas", resaltó.

Finalmente señaló que es entendible que por la pandemia se replieguen las acciones, pero "me extraña, que sus compañeros trabajadores de la salud no se hayan manifestado más allá de esta carta, pues sí sería necesario protestar públicamente y solicitar con vida al doctor, que nos llena de indignación, pero más de tristeza el caso del doctor y los desaparecidos, concluyó.