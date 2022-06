¿Qué daños nos dejó la pandemia? Reflexionan con arte

Los efectos del confinamiento por la crisis sanitaria continúan y son analizados desde distintas áreas. En el arte, el escultor Roberto Rodríguez reflexiona sobre los pensamientos distorsionados que se producen cuando una persona tiene emociones como miedo, tristeza o enojo.

“Nocturno” es el nombre de la instalación que el artista dedica a este tema, un jardín o bosque de esculturas con luz tenue donde aborda las sensaciones más oscuras del pensamiento humano. En entrevista, invita a la inauguración de esta propuesta, programada para mañana a las 19 horas en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas (IAP) de la Universidad Veracruzana, que celebra su 45 aniversario.

Al referirse a “Nocturno”, habla de su interés por los problemas que la incertidumbre por la crisis sanitaria genera a nivel mental. “Esto no ha acabado. Hay ansiedad y vienen más problemas. Estamos en un proceso en el que es necesario hablar de lo que sentimos, de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones…”.

El veracruzano añade que al expresar algo que nos agobia iniciamos un periodo de sanación, de lo contrario, hay riesgo incluso de un daño emocional mayor. Para él, no es un tema para postergar sino para ser atendido desde diversas áreas. Desde el arte, recurre a una metáfora, un bosque donde esculturas de madera colgantes pueden hacer que sin suficiente luz aparezcan ante los ojos diferentes figuras.

Así la instalación será distinta para cada espectador, dependiendo de cómo percibe la realidad, de acuerdo con el estado anímico que esté viviendo. Roberto Rodríguez recuerda su infancia, cuando la oscuridad de la noche le hacía creer que una camisa mal colgada era un fantasma o un ser que podría tener intenciones de atacarlo.

“El temor nos lleva a alteraciones del pensamiento y es una realidad que la pandemia nos ha impactado. Aún no sabemos a qué grado, pero es importante tomarlo en cuenta, por si necesitamos ayuda profesional”.

Nocturno, que estará en exhibición en la avenida Primero de Mayo número 21, colonia Obrero Campesina, es la continuidad que Roberto Rodríguez le da a un trabajo artístico enfocado en la memoria y en lo orgánico.

Entre sus entregas más recientes están las exposiciones “Huésped” y “Comensal”. La primera es una mirada hacia la intimidad de su casa natal, con énfasis en la memoria y la arquitectura, y la segunda, una invitación al acto de compartir.

Nativo de Misantla, Veracruz, ha exhibido su obra en México y en más de 10 países. Actualmente es investigador del IAP-UV y “Nocturno” es resultado de su vivencia personal en confinamiento y de lo observado en la sociedad.

Su preocupación por el tema mental tiene un respaldo científico. Recientemente, en la Semana del Cerebro de la UV, el psiquiatra Julvio de Jesús Hernández Chavarría dio a conocer que en los últimos dos años los trastornos psiquiátricos más identificados en la población son el estrés postraumático y los de la ansiedad, que se relacionan con experimentar en exceso miedo, nerviosismo, preocupación y hasta pánico.

Desde el punto de vista clínico, el doctor apunta que una gran cantidad de la población no sabe cómo manejar sus emociones en un momento de ruptura del equilibrio y de repente se ve ante emociones que quizá no sabía que podía expresar o con una intensidad desconocida. Lo más recurrente, detalla, son los miedos intensos y tristezas intensas que se vuelven depresión. Otra recurrencia, menciona, es la crisis existencial, pues se pone en duda si el lugar en la sociedad o en la familia es lo suficientemente importante o no; indica que en una crisis, desde el punto de vista psiquiátrico, hay impactos que no se deben pasar por alto.

Al respecto, el escultor Roberto Rodríguez expresa que al artista no le es ajeno lo que sucede en su entorno. En su caso, externa sus preocupaciones y reflexiones mediante obras en relación con el espacio donde son exhibidas.

Esta vez, “Nocturno” está compuesta por varias piezas pero pierden su individualidad. Son una sola obra al centro de una galería. La invitación para conocerla queda hecha. El acceso es gratuito.