Museo de Arte Sacro cambia de sede: Todos los detalles que debes saber

ORIZABA, Ver.- En el ex convento de San José de Gracia se reubicará el Museo de Arte Sacro San Antonio, dio a conocer Luis Bautista Luna, coordinador de Cultura en la ciudad. Dijo que el acervo artístico que había en él se desmontó y embaló, parte del mismo se trasladó al recinto para comenzar a montarlo a principios de agosto.

Mencionó que en los próximos días comenzarán a trabajar en el primer piso del Claustro Menor para instalar todas las obras que tiene en comodato el Ayuntamiento.

El nuevo espacio, abundó, tendrá la misma temática, por lo que los visitantes podrán admirar los cuerpos relicarios y pinturas, a los que se integrarán otras obras que la Diócesis de Orizaba prestará para enriquecerlo.

En el nuevo espacio se tendrá la misma temática, por lo que los visitantes podrán admirar los cuerpos relicarios y pinturas / Foto: Miguel Castillo | Colaborador | El Sol de Orizaba

Cultura Los Cojolites celebran a los abuelos con nuevo sencillo, ¿ya lo escuchaste?

El valor del Museo de Arte Sacro de San Antonio es considerable, no podemos dejar de lado toda la riqueza que presenta

Agregó que se trasladará también la representación de los Talleres Barcelona, donde se hace y restaura obra religiosa, así como una sala dedicada a Antonio Sesma donde se podrán admirar copias de los retablos del Viacrucis que hay en catedral, a los que se sumará más obra.

El área que ocupará en el ex convento es más grande, por lo que se podrá exhibir mayor cantidad de piezas, que por el tamaño del lugar donde estaban no se podía hacer. Las que hay disponibles en el ex convento para este museo son 22 habitaciones. Ahí se hará una nueva curaduría y museografía.

Personal de las coordinaciones de Turismo y Cultura estará a cargo del montaje de la obra y se prevé comenzar en los primeros días de agosto.

¿Qué se expondrá en el Museo de Arte Sacro?

En este espacio se podrán admirar cuatro cuerpos relicarios, que son figuras, algunas de cera, pasta o rellenas de paja, de mediados del siglo XIX, que llegaron provenientes del Vaticano y se distribuyeron por varias partes del país, y permanecieron en la Catedral de San Miguel Arcángel guardadas durante mucho tiempo.

Los cuerpos relicarios tienen reliquias importantes / Foto: Miguel Castillo | Colaborador | El Sol de Orizaba

Esos cuerpos relicarios tienen reliquias importantes como huesos, sangre seca y cabello de algunos mártires.

Se expondrá también obra de Barranco y de José Justo Montiel, así como obra en comodato de la Rectoría de nuestro Señor del Calvario y de la Catedral de San Miguel Arcángel.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)