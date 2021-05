Dos tortugas arriban a playa de Boca del Río a desovar

Boca del Río, Ver.- Dos tortugas de la especie Lora arribaron a playa Gaviotas del municipio de Boca del Río a desovar.

La bióloga del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, Rosa Martínez Portugal, informó que una tortuga colocó 114 huevos y la otra 96 huevos.

Dijo que no es común que dos tortugas arriben a la misma vez, no obstante, el viento pudo favorecer que salieran a desovar en las playas boqueñas.

Los huevos fueron resguardados por personal del parque para protegerlos de las personas y ponerlos en incubación por 50 días para que una vez que eclosionan las crías son llevadas a la playa donde anidaron las tortugas.

Martínez Portugal dijo que en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Mata de Uvas, ya se contabilizan siete anidaciones de tortugas.

Recordó que la tortuga Lora, comúnmente anida los meses de marzo hasta finales de junio, mientras que la tortuga verde inicia su anidación de mayo a octubre, sin embargo esta última tiene mayor presencia en la zona norte, por Lechuguillas. En la actualidad, también está la anidación de la tortuga Carey.

Detalló que una de las tortugas que anidaron en Playa Gaviota tenía una placa que le colocó el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

“Fue marcada hace dos años, esa tortuga anidó ya este año, el día 3 de mayo, y volvió a anidar el día de hoy, el día 3 de mayo puso 92 huevos y ahora puso 96”, reveló la funcionaria.

Las autoridades recomiendan no tomar fotografías con flash, no pararse frente a ellas, no tocarlas, mirarlas a una distancia de 10 metros y siempre atrás de ellas.

Así también como facilitar su camino quitando obstáculos que les impida continuar y evitar dejar basura en la playa.