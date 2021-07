Dos veces ha sacado mejor calificación en UV; esto piensa de la política

“A la mayoría de los jóvenes no le interesa la vida política, les es indiferente y son pocos los que se animan a incursionar en este ámbito” lamenta Karol Mar Alonso, quien a los 18 años está convencido de su vocación de político y servidor público.

Añadió que los pocos que lo hacen buscan ingresar a la política se limitan a hacerlo a través de los partidos y desaprovechan las oportunidades de llevar a cabo acciones de cambio en organizaciones no partidistas. “Tengo la convicción de que la vida política y pública es donde los hombres deben ir a servir y no ha buscar honores ni servicios personales”, dijo,

A partir del ciclo escolar 2021-2022, Karol estudiará de manera simultánea dos licenciaturas / Foto: Cortesía | Karol Mar

En entrevista para Diario de Xalapa, el joven que el año pasado obtuvo el primer lugar en el examen de ingreso para la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana (UV), reconoce que este año “repitió la hazaña” y logró obtener el primer puesto pero ahora para la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública.

Por ello, a partir del ciclo escolar 2021-2022, Karol estudiará de manera simultánea dos licenciaturas a fin de lograr la preparación que necesita ser factor de cambio en la vida pública de nuestra entidad. “Siempre he tenido vocación de político, en mi vida estudiantil he madurado ese pensamiento y comprendí que debía estudiar esas dos carreras. Derecho debido a que abarca temáticas que toda persona dentro del ámbito debe conocer para ser una persona bien preparada y Ciencias Políticas para completar mi formación”, explica.

Y es que, para Mar Alonso, la política en nuestro país no resiste más improvisados ya que aún tiene un gran potencial que no se ha explotado de manera correcta por parte de las personas que han llegado a esos puestos. “No es una tarea fácil”, asegura.

Con esto en mente, Karol arrancará su formación en ambas licenciaturas a partir del próximo semestre de manera virtual. No obstante, reconoce que el próximo año, tendrá que elegir cargas mínimas en cada una de las carreras a fin de poder organizar su tiempo entre Derecho y Ciencias Políticas. Además sin dejar de lado su pasatiempo favorito: el ajedrez, que practica regularmente.

Finalmente, sobre la forma en la que consiguió altos puntajes en el examen de ingreso de la Universidad Veracruzana por dos años consecutivos, el estudiante reconoce que antes de ingresar a Derecho tomó un curso de preparación en su natal Poza Rica además de que estudió por su cuenta. Fue así como su porcentaje del 98 por ciento le ganó no sólo el primer sitio en la carrera sino en toda el área de Humanidades.

Karol logró obtener el primer puesto para ingresar a la carrera de Ciencias Polìticas y Gestión Pública / Foto: Cortesía | Karol Mar

Para este año, Karol retomó sus apuntes del curso y logró el primer lugar de la carrera de Ciencias Políticas con un porcentaje de 95.84 por ciento.