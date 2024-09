Los trabajos del dragado del río Jamapa presentan avance del 20 por ciento: Alcalde

Veracruz, Ver.- Los trabajos de dragado del río Jamapa presentan un avance del 20 por ciento y no se han presentado afectaciones en la actividad pesquera, informó el presidente municipal de Boca del Río Juan Manuel De Unanue Abascal.

Durante la ceremonia de izado de bandera este lunes 16 de septiembre el edil, puntualizó que los trabajos quedarán concluidos en dos meses.

Leer más: UV lidera investigaciones para eliminar plagas en cultivos veracruzanos

“Va avanzando, se ve la cantidad de arena que sacan y ya se ve más fluida el agua que sale del rio hacia la barra”.

Doble Vía Río Jamapa: ¿sabes por qué lo llaman “la Venecia veracruzana”?

Afirmó que pese a las acciones de limpieza, las actividades pesqueras no se han detenido ni afectado por lo que los trabajadores del mar, hacen su trabajo con normalidad.

Reiteró la necesidad de que se hicieran estos trabajos pues tenía once años que no se llevaban a cabo y con ello permitirá que el río tenga la profundidad necesaria para que no represente un peligro para los habitantes y al mismo tiempo se puedan seguir desarrollando las actividades.

¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Encuentra más información

Cabe recordar que la falta de dragado en el río ponía en riesgo varias colonias del municipio, ubicadas alrededor del afluente pues en temporada de lluvias empezaban a padecer problemas de inundaciones.

Asimismo, el edil boqueño mencionó que continúa el desguace del buque Cañonero Guanajuato; se encuentra en la etapa del retiro del casco.

El Grito de Independencia fue una gran celebración en Boca del Río

En otro tema, el munícipe reportó saldo blanco por la ceremonia del Grito de Independencia, aseguró que se vivió una gran fiesta.

Estimó que durante la noche de este domingo alrededor de nueve mil personas se congregaron para refrendar el amor por México y disfrutar de una verbena popular, donde fueron repartidas aguas frescas, toritos y tacos al pastor.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“Muy contentos, asistió muchísima gente, muchos ciudadanos de la zona conurbada y de Boca del Río y de fuera aprovecho el puente, le viene muy bien a la ciudad el que haya movimiento. El día de ayer saldo blanco contentos, disfrutando con la gente de los tacos al pastor, el torito y los grupos que llevamos”, dijo.

Finalmente expresó que este puente largo dejará una importante derrama económica para el municipio pues según reportes de los empresarios turísticos había una ocupación hotelera superior al 70 por ciento y podría alcanzar el 80 por ciento